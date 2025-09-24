Solide entrée de saison pour les patineuses de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 3:00 PM - 24 septembre 2025
Temps de lecture :

Les sœurs Stella et Rose Girard-Lachance ont toutes deux grimpé sur le podium lors du Souvenir Georges-Éthier à Beauport. Photo Karen Sauvageau

Le Club de patinage artistique de Baie-Comeau a amorcé sa saison sur une bonne note au Souvenir Georges-Éthier, une compétition provinciale tenue du 18 au 21 septembre à Beauport.

Sous la supervision de l’entraîneuse-cheffe Karen Sauvageau et de ses acolytes, Kim et Emy Décelles, plusieurs patineuses locales se sont distinguées parmi des groupes relevés.

En pré-novice, Raphaëlle Carrière a décroché l’argent au combiné (1re au court et 2e au long), tandis que Rose Girard-Lachance a remporté le bronze (3e aux deux programmes).

Toujours en pré-novice, Stella Girard-Lachance s’est illustrée avec l’argent en pré-juvénile, et Emmanuelle Bourque a décroché l’or dans son groupe grâce à une 2place au court et une 1re au long.

En novice, Klara Simard a terminé 6e au combiné après une solide 5place au programme long, alors qu’en juvénile, Myliana Gaudreault a pris le 14rang.

« Les filles ont patiné à la hauteur de leur entraînement, et ça laisse présager une belle saison », a résumé fièrement Mme Sauvageau.

Le prochain rendez-vous pour le club sera l’Invitation Lévis, prévue lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, où l’ensemble des patineurs Star 2 et plus prendra part à la compétition.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Ragueneau : un troisième candidat dans la course à la mairie

Feu criminel à Moisie : la livreuse de bidons d’essence pardonnée par le père de la victime

Lire également

Tourisme Côte-Nord récompensé pour sa campagne publicitaire avec un acteur norvégien

Consulter la nouvelle
Actualité

Ragueneau : un troisième candidat dans la course à la mairie

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer