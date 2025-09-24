Solide entrée de saison pour les patineuses de Baie-Comeau

Le Club de patinage artistique de Baie-Comeau a amorcé sa saison sur une bonne note au Souvenir Georges-Éthier, une compétition provinciale tenue du 18 au 21 septembre à Beauport.

Sous la supervision de l’entraîneuse-cheffe Karen Sauvageau et de ses acolytes, Kim et Emy Décelles, plusieurs patineuses locales se sont distinguées parmi des groupes relevés.

En pré-novice, Raphaëlle Carrière a décroché l’argent au combiné (1re au court et 2e au long), tandis que Rose Girard-Lachance a remporté le bronze (3e aux deux programmes).

Toujours en pré-novice, Stella Girard-Lachance s’est illustrée avec l’argent en pré-juvénile, et Emmanuelle Bourque a décroché l’or dans son groupe grâce à une 2e place au court et une 1re au long.

En novice, Klara Simard a terminé 6e au combiné après une solide 5e place au programme long, alors qu’en juvénile, Myliana Gaudreault a pris le 14e rang.

« Les filles ont patiné à la hauteur de leur entraînement, et ça laisse présager une belle saison », a résumé fièrement Mme Sauvageau.

Le prochain rendez-vous pour le club sera l’Invitation Lévis, prévue lors de la fin de semaine de l’Action de grâce, où l’ensemble des patineurs Star 2 et plus prendra part à la compétition.