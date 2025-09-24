Une crise de l’habitation plutôt qu’une crise du logement

Par Vincent Rioux-Berrouard 5:00 AM - 24 septembre 2025
Temps de lecture :

Adam Mongrain, directeur secteur Habitation pour l'organisme Vivre en ville. Photo Marielle Vanasse

(VB) Le constat est clair pour Adam Mongrain, directeur secteur habitation pour l’organisme Vivre en ville, ce n’est pas seulement une crise du logement qui touche tout le Québec, dont la Côte-Nord, mais une crise de l’habitation.

Ce qui explique le phénomène est notamment la mobilité de la main-d’œuvre, a-t-il fait valoir. Finie l’époque où les gens restaient dans la même ville toute leur vie. Les travailleurs qualifiés peuvent se déplacer partout au Québec.

« Avec la mobilité de la main-d’œuvre et le télétravail, ainsi que la manière dont les industries se sont transformées partout au Québec au cours des 50 dernières années, on est tous dans le même marché immobilier. Un travailleur qualifié à Montréal est un travailleur qualifié à Sept-Îles ou à Baie-Comeau… Ce qu’on a vu, c’est une grande égalisation des prix à travers le Québec qui a commencé en 2016 et qui s’est accéléré avec la pandémie », explique M. Mongrain.

Les coûts de construction sont aussi au cœur de la problématique. 

« Le Canada et le Québec sont des cancres en dollar payé par mètre carré habitable. On est parmi les pires au monde », dit-il. « Ce n’est pas parce qu’on est plus idiots. C’est parce que la manière dont on gouverne notre construction n’est pas la plus efficace. »

Il donne l’exemple de l’installation d’un ascenseur qui coûte 170 000 $ au Québec, comparativement à la Suisse où le coût est de 48 000 $.

Parmi les solutions, il propose d’inonder le marché de logements locatifs.

Il faut aussi qu’on revoie la façon dont on gère l’habitation.

« Le système qu’on avait a permis à beaucoup de gens de bien habiter pendant longtemps. Ce qu’on constate aujourd’hui, sur la Côte-Nord et partout au Québec, c’est qu’on est rendu au bout de ce régime-là », a affirmé M. Mongrain. « Il va falloir qu’on réinvente [le secteur de l’habitation]. »

