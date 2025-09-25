CHRONIQUE | Des aliments pour se recentrer quand tout va trop vite

C’est fou qu’on soit déjà rendu·e·s à l’automne ! Cette saison où les feuilles tombent, mais où les obligations montent en flèche. Entre la reprise du travail, les réunions à n’en plus finir, les enfants à gérer, les activités parascolaires à orchestrer et les projets qui s’empilent comme les feuilles mortes sur le trottoir… difficile de garder l’esprit clair. Tu sens que ta concentration flanche ? Rassure-toi, tu n’es pas seul·e.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe un allié insoupçonné dans cette course contre la dispersion : ton assiette.

Ton cerveau, ce grand gourmand

Ton cerveau ne pèse qu’environ 2 % de ton poids corporel, mais il consomme 20 % de ton énergie. Ce n’est pas un hasard si tu te sens vidé·e après une journée bien remplie. Pour fonctionner à plein régime, ton cerveau a besoin d’un carburant de qualité. Et ce carburant, tu le trouves dans les bons aliments, à consommer au quotidien.

Les champions de la concentration

Voici quelques aliments à privilégier cet automne pour booster ton attention naturellement :

1. Les oméga-3 : les superstars du cerveau

Ils sont présents dans les poissons gras comme le saumon, les sardines, le maquereau, mais aussi dans les graines de lin, de chia et les noix. Les oméga-3 participent à la bonne communication entre les neurones.

Astuce : une poignée de noix en collation ou une rôtie de pain multigrain avec du maquereau, et te voilà rechargé·e.

2. Les fruits rouges : pour une mémoire au top

Bleuets, framboises, mûres… Riches en antioxydants, ils protègent tes cellules cérébrales du stress oxydatif. Idéal pour les journées chargées.

Le stress oxydatif, c’est quand ton corps a trop de particules appelées radicaux libres, qui abîment les cellules un peu comme la rouille abîme le métal. Et s’il n’y a pas assez de défenses (comme les antioxydants) pour les arrêter, ton corps peut se fatiguer plus vite.

Tu peux les ajouter à ton yaourt du matin ou les glisser dans un smoothie pour une pause vitaminée.

3. Les légumes verts à feuilles : un vrai soutien cognitif

Épinards, brocolis, chou kale… Ils contiennent de la vitamine K, du folate et des antioxydants bons pour la concentration.

En soupe, en poêlée ou en salade, ils s’adaptent à toutes les envies.

4. Le chocolat noir : la douceur intelligente

En petite quantité (minimum 70 % de cacao), il stimule la circulation sanguine vers le cerveau et améliore l’humeur.

Deux carrés après le repas, et te voilà prêt·e à affronter le dernier rush de la journée.

5. Les œufs : les alliés du dîner

Les œufs, particulièrement les jaunes, sont riches en choline, un nutriment essentiel pour la mémoire et l’attention.

Si tu aimes les déjeuners salés, commence ta journée avec un œuf à la coque ou une omelette rapide. Sinon, cette stratégie s’applique tout aussi bien pour ton dîner. Ton cerveau t’enverra des mercis silencieux toute la journée.

Attention aux faux amis

Oui, le café donne un coup de boost… mais en excès, il te rend plus nerveux·se que concentré·e. L’idéal ? Pas plus de deux cafés par jour, et le reste du temps, privilégie les tisanes ou le thé vert, riche en L-théanine, une substance qui, contrairement au café, procure un effet stimulant doux, sans nervosité.

Quant au sucre raffiné, il provoque des pics d’énergie suivis de baisses brutales. Résultat : tu passes du mode “hyperactif·ve” à “vide intersidéral”. Pas idéal quand il faut suivre une réunion ou aider à faire les devoirs.

L’assiette comme rituel d’ancrage

Tu l’as compris : ton alimentation joue un rôle clé dans ta concentration. En cette saison intense, où tu jongles entre travail, vie familiale et activités diverses, une assiette bien pensée peut faire toute la différence.

Rappelle-toi : ton corps est une machine incroyable. Il te parle. Il t’écoute. Et il a simplement besoin de toi pour fonctionner à son meilleur.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.