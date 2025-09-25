L’Ordre du Canada pour Robert Michaud du GREMM
Robert Michaud, 4e en bas à gauche, a été investi membre de l'Ordre du Canada par la gouverneure générale Mary Simon. Photo Ordre du Canada
Le directeur scientifique, fondateur et président du Groupe de recherche et d’éducation sur la mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, a été investi membre de l’Ordre du Canada, le 18 septembre.
Il avait reçu sa nomination en juin 2023, mais la cérémonie d’investiture s’est déroulée à Rideau Hall que dernièrement.
Il s’agit d’une distinction qui reconnait ” des réalisations exceptionnelles, du dévouement remarquable d’une personne envers une communauté ou d’une contribution extraordinaire à la nation “.
Cette reconnaissance souligne les contributions soutenues de Robert Michaud aux connaissances sur les mammifères marins, notamment ceux du fleuve Saint-Laurent.
Dans la description de M. Michaud, sur le site de l’Ordre du Canada, on rappelle qu’il a « consacré sa vie à la recherche scientifique sur les cétacés du Saint-Laurent et à sensibiliser le public à l’importance de la conservation marine ».
Robert Michaud est également coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins et il a contribué à la création d’un centre d’interprétation renommé à Tadoussac.
« En tant qu’expert scientifique, conférencier et vulgarisateur, il partage son grand savoir avec tous pour mieux protéger notre environnement », affirme l’Ordre du Canada.
Notons la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a investi 1 Compagnon, 14 Officiers et 46 Membres dans l’Ordre du Canada lors de la même cérémonie d’investiture.