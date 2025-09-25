L’Ordre du Canada pour Robert Michaud du GREMM

Le directeur scientifique, fondateur et président du Groupe de recherche et d’éducation sur la mammifères marins (GREMM), Robert Michaud, a été investi membre de l’Ordre du Canada, le 18 septembre.

Il avait reçu sa nomination en juin 2023, mais la cérémonie d’investiture s’est déroulée à Rideau Hall que dernièrement.

Il s’agit d’une distinction qui reconnait ” des réalisations exceptionnelles, du dévouement remarquable d’une personne envers une communauté ou d’une contribution extraordinaire à la nation “.

Cette reconnaissance souligne les contributions soutenues de Robert Michaud aux connaissances sur les mammifères marins, notamment ceux du fleuve Saint-Laurent.

Dans la description de M. Michaud, sur le site de l’Ordre du Canada, on rappelle qu’il a « consacré sa vie à la recherche scientifique sur les cétacés du Saint-Laurent et à sensibiliser le public à l’importance de la conservation marine ».

Robert Michaud est également coordonnateur du Réseau québécois d’urgences pour les mammifères marins et il a contribué à la création d’un centre d’interprétation renommé à Tadoussac.

« En tant qu’expert scientifique, conférencier et vulgarisateur, il partage son grand savoir avec tous pour mieux protéger notre environnement », affirme l’Ordre du Canada.

Robert Michaud a été admis à l’Ordre du Canada pour « ses contributions soutenues aux connaissances sur les mammifères marins, notamment ceux du fleuve Saint-Laurent ». Photo Baleines en direct

Notons la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, a investi 1 Compagnon, 14 Officiers et 46 Membres dans l’Ordre du Canada lors de la même cérémonie d’investiture.