Mairie de Baie-Comeau : Mélanie Bernier Savard officiellement dans la course

Mélanie Bernier Savard a officiellement déposé sa candidature aux élections municipales. Elle convoite la mairie de Baie-Comeau.

Elle est la deuxième à inscrire son nom sur la liste, après Michel Desbiens.

Pour le conseil municipal, Kevin Grenier est actuellement le seul candidat inscrit dans le quartier Saint-Sacrement (district 1).

Dans les quartiers Mgr-Bélanger (district 2), N.-A.-Labrie (district 4), Sainte-Amélie (district 7) et Saint-Georges (district 8), seuls les conseillers déjà en place ont déposé leur candidature. Respectivement, il s’agit de Joannie Lajeunesse, Carole Deschênes, Lysandre St-Pierre et Marc Rainville.

Une course se dessine dans Trudel (district 3), alors que l’on compte quatre candidats. Serge Deschênes, Sonia Gaudreau, Sonia Malouin et Mario Quinn souhaitent représenter ce quartier.

Bernard Lévesque et Emilie Schwartz convoitent La Chasse (district 5). Daniel Cardin et Michel Beaulieu se présentent dans Saint-Nom-de-Marie (district 6).

Pour voir dans quel quartier chacun se présente, il est possible de consulter la liste électorale ici : https://www.electionsquebec.qc.ca/voter/candidatures/municipal/MUN_96020/17540/

La date limite pour déposer sa candidature est le 3 octobre.