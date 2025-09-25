Postes Canada s’apprête à réduire la fréquence de livraison du courrier

Par Alessia Passafiume, La Presse Canadienne 2:18 PM - 25 septembre 2025
Temps de lecture :

Le ministre des Travaux publics et de l'Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances. M. Lightbound prend la parole lors de la période des questions sur la colline du Parlement, à Ottawa, le mercredi 24 septembre 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Le ministre des Travaux publics et de l’Approvisionnement, Joël Lightbound, a déclaré que Postes Canada réduirait la fréquence de livraison du courrier postal à domicile afin de consolider ses finances.

Le ministre a annoncé jeudi que le gouvernement fédéral accepterait toutes les recommandations du rapport de la Commission d’enquête sur les relations de travail concernant Postes Canada, qui préconisait également l’ajout de boîtes postales communautaires.

Ce changement prévu à la livraison du courrier devrait faire passer le délai moyen de livraison du courrier postal de Postes Canada à une échelle de trois à sept jours, alors que le délai était auparavant de trois à quatre jours.

La commission a également recommandé des modifications à la convention collective de Postes Canada afin de permettre à la société d’État d’embaucher des employés à temps partiel la fin de semaine pour l’aider à gérer la charge de travail en semaine.

Le gouvernement fédéral invoque la diminution du volume de courrier postal et la faible part de marché des colis détenue par Postes Canada pour justifier ces changements.

Il affirme que Postes Canada a besoin de ces changements pour assurer sa viabilité financière et maintenir un service fiable.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Réforme forestière : Alliance forêt boréale déçue du recul du gouvernement

Abandon du projet de loi 97 : le statu quo n’est pas une option pour les syndicats

L’Ordre du Canada pour Robert Michaud du GREMM

Lire également

Réforme forestière : Alliance forêt boréale déçue du recul du gouvernement

Consulter la nouvelle

Abandon du projet de loi 97 : le statu quo n’est pas une option pour les syndicats

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer