Projet de GNL à Baie-Comeau : s’informer en amont

Une séance d’information s’est tenue le 24 septembre en soirée concernant le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) à Baie-Comeau. Organisée par Mères au Front Baie-Comeau et la TROC-CDC Côte-Nord, elle avait pour but de discuter avec la population.

Ce sont environ 50 personnes qui se sont déplacées pour entendre les réflexions des invités.

« Quand on a commencé à entendre parler du projet, on s’est posé beaucoup de questions sur ce que ça implique. Rapidement, on s’est rendu compte qu’on n’était pas seul à s’en poser », indique Geneviève Gagné Dumont, membre du groupe Mères au front Baie-Comeau.

« On veut comprendre le contexte mondial et national dans lequel le projet s’inscrit. On veut comprendre les enjeux. […] On n’a pas des détails du projet, mais on connaît les composantes d’un projet GNL », enchaîne Shawn Bourdages, coordonnateur de la TROC-CDC Côte-Nord.

Les organisateurs ont invité Louis Couillard, responsable de la campagne Climat – Énergie chez Greenpeace Canada et stratège en communications, et Me Marc Bishai, avocat en litige au Centre québécois du droit de l’environnement.

Il y avait également Renaud Gignac, économiste pour Investisseurs pour l’Accord de Paris, et Anne-Céline Guyon, chargée de projet climat pour Nature Québec.

Transition énergétique

L’enjeu de la transition énergétique est au cœur des préoccupations dans ce projet de l’entreprise MarinVest. Pour Shawn Bourdages, il faudrait mettre de l’énergie ailleurs.

« On a d’autres développements qui sont en train d’être travaillés, qui sont intéressants. On parle de projets d’hydrogène vert et de la filière batterie, qui ont leurs enjeux aussi », partage-t-il en entrevue ainsi qu’en tant que panéliste lors de la séance.

« Mais le projet de GNL vient un peu du passé, il est en retard. On devrait se concentrer sur les autres projets, mais aussi penser au type de développement qu’on veut », déclare-t-il.

Pour lui, Baie-Comeau doit plutôt penser à diversifier son économie en pensant à l’avenir.

De son côté, Renaud Gignac croit qu’il s’agit tout simplement d’un projet qui, dans sa base, va à l’encontre des valeurs de transition énergétique et de lutte aux changements climatiques.

Shawn Bourdages, coordonnateur TROC-CDC Côte-Nord, et Geneviève Gagné Dumont, membre du groupe Mères au front Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Environnement

La question environnementale va de pair avec la transition énergétique. Une usine de liquéfaction de gaz naturel aurait de nombreux impacts sur la biodiversité du site, soit la Baie des Anglais.

« Nous avons aussi un problème pour tout ce qui est traverse de rivière. Rappelons que beaucoup de rivières ici sont harnachées, qui permettent de produire de l’hydroélectricité. Quel sera l’impact éventuel du passage d’un gazoduc », demande Anne-Céline Guyon.

Lors de la période de questions, plusieurs citoyens ont voulu en savoir plus sur la protection de l’environnement, les enjeux de transport d’une usine qui serait flottante ainsi que sur l’acceptabilité environnementale.

Une présentation a aussi été réalisée sur l’importance du processus du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

« Notre objectif, c’est de protéger la participation du public dans les décisions qui touchent à l’environnement », a déclaré Me Marc Bishai, qui a aidé des citoyens à comprendre comment s’informer sur ce type de projet.

Projet embryonnaire

Rappelons que le projet n’a pas encore été déposé. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut rester dans l’ombre, croit Geneviève Gagné Dumont.

« On ne veut pas dépenser de l’énergie et de l’argent dans un projet qu’on ne souhaite pas voir », dit-elle.

« Il n’y a pas de projet présentement de déposé. Mais, il y a clairement un projet qui se prépare, qui est discuté », lance pour sa part Louis Couillard.

Ce dernier s’inquiète surtout de la façon dont l’entreprise, MarinVest, semble préparer son projet pour Baie-Comeau.

« Ce qu’on semble dénoter, c’est que la stratégie de l’entreprise est d’aller recueillir des appuis politiques pour ensuite aller chercher des investisseurs et de l’argent », partage-t-il.

Plus de deux heures

La séance d’information aura duré plus de deux heures, durant laquelle une grande partie a servi aux gens à poser leurs questions.

Les grands thèmes cités ci-haut ont largement été discutés.

Notons également des questions et des inquiétudes en ce qui a trait aux droits autochtones, l’importance de la consultation et la participation de la Communauté Innue de Pessamit ainsi que la participation des jeunes et l’éducation sur la Côte-Nord.