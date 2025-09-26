L’ancien maire de Chute-aux-Outardes convoite la mairie de Ragueneau

Jean-Charles Girard, ancien maire de Chute-aux-Outardes, souhaite remettre de l’ordre dans le conseil municipal à Ragueneau. C’est pourquoi il se lance dans la course à la mairie aux élections municipales.

M. Girard n’est pas le seul à convoiter ce poste. Deux autres candidats, Romain Bergeron et Jean-Denis St-Gelais, sont sur la liste.

« Ça fait trois ans et demi que je suivais chaque mois les assemblées. Ce qu’il se passe dans la municipalité est néfaste », déclare Jean-Charles Girard.

Des conseillers qui ne sont jamais en accord avec le maire et ce dernier qui se fait suspendre ; pour M. Girard ce ne sont pas des conditions saines pour la municipalité.

« Plus de 100 000 $ qui ont été dépensés en frais d’avocat », se désole-t-il. « Pendant quatre ans, rien n’a avancé à la municipalité de Ragueneau à cause de tout ça. »

Trois priorités

Pour Jean-Charles Girard, les trois priorités à Ragueneau sont l’eau, les égouts et le déneigement. « Le reste, c’est selon ton budget. Mais, on ne sait pas ce qu’on a comme budget. »

« Je n’ai pas de promesse à faire pour le moment. […] Il y a beaucoup à améliorer », exprime-t-il.

M. Girard conclut en disant que les autres candidats, ayant été déjà conseillers municipaux, « n’ont pas fait de choses extraordinaires ».

Il soutient que ça prend de nouveaux visages au conseil de Ragueneau.

Les deux autres candidats à la mairie n’ont pas répondu à notre demande d’entrevue au moment d’écrire ces lignes.