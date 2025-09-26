Un véhicule en flammes à Pointe-aux-Anglais

Par Sylvain Turcotte 6:46 PM - 26 septembre 2025
Temps de lecture :

Véhicule en feu dans le secteur de Pointe-aux-Anglais. Photo : Charlotte Vuillemin

Un véhicule a pris feu sur la 138, à la hauteur de Pointe-aux-Anglais. L’incendie est survenu vers 18h. La Sûreté du Québec, appelée en assistance aux pompiers, n’a pas plus d’informations, fait savoir la Sergente Marquis.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

L’ancien maire de Chute-aux-Outardes convoite la mairie de Ragueneau

La CAQ recule sur l’interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

Contrôleurs routiers : le PQ veut mettre fin « au Far West » sur les routes

Lire également

L’ancien maire de Chute-aux-Outardes convoite la mairie de Ragueneau

Consulter la nouvelle
Actualité

La CAQ recule sur l’interdiction des véhicules neufs à essence à compter de 2035

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer