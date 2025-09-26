Une soirée difficile à Gatineau

Le Drakkar a subi une troisième défaite en autant de sorties cette saison, vaincu 5-1 vendredi soir à Gatineau. Typique des rencontres entre les deux équipes depuis quelques années, ce sera partie remise samedi, complétant le seul périple du nord-côtier en Outaouais.

Après avoir connu son lot de difficulté dans les deux premiers matchs contre l’Océanic, les joueurs du Drakkar n’ont pas été en mesure de présenter une défensive convenable face aux Olympiques. Tout au long de la rencontre, la troupe d’Alexis Loiseau a été en mesure de trouver les ouvertures parfois béantes à travers les chandails blancs et d’y entrer avec beaucoup de vivacité.

La pointe de l’iceberg

Un peu comme dans la première rencontre de la saison à Rimouski, c’est pourtant le Drakkar qui lance les hostilités. Bien qu’il ne récolte pas de point sur le but, Samuel Boisvert est en bonne partie responsable de la séquence qui y mène directement. Alors que le défenseur des Olympiques s’apprêtait à exécuter une passe en sortie de territoire, Boisvert y est allé d’un effort supplémentaire en replis défensif pour lui rafler le disque. Le tir de la ligne bleue de Mattias Gilbert, survenu quelques secondes plus tard, est celui qui s’est retrouvé au fond du filet, dévié au passage par Justin Gendron.

Sans que les Olympiques puissent à leur tour s’inscrire au pointage, on voit néanmoins des nord-côtiers qui peinent à réaliser les jeux importants en zone défensive. S’il est en mesure de dessiner quelques bonnes menaces en attaque, il n’est pas en mesure d’en faire autant dans son territoire. Déjà à ce moment, le scénario était de bien mauvais augure.

Une deuxième période catastrophique

C’est au cours de ce deuxième vingt que les symptômes aperçus finissent par venir hanter le Drakkar, qui subi un véritable effondrement. La nervosité et la tension semblaient devenir palpables à mesure que le temps défilait au cadran. Même le gardien Lucas Beckman, affichant normalement une assez grande confiance, semblait plus chancelant.

D’abord Le rapide Maxim Dubé s’est servi de sa grande vitesse deux fois plutôt qu’une pour procurer les devants à son équipe. Saisissant une passe en entrée de zone, il est parvenu à passer entre Maxime Lapointe et Tobias Almstead pour s’échapper devant Beckman et marquer sur son deuxième lancer sur le gardien. Moins d’une minute plus tard, il se faufile à nouveau entre les défenseurs à la poursuite d’un lob en zone adverse et profite d’une sortie agressive de Beckman qui se retourne contre ce dernier.

Un avantage numérique aux nord-côtiers qui leur aurait permis de revenir dans le match leur est au contraire fatal. Les Olympiques sont en mesure de créer une attaque en surnombre à partir d’une sortie de zone. De l’aile droite, Maxime Côté choisit l’option du tir; une bonne décision, puisqu’il fait scintiller la lumière rouge. Au cours de la même pénalité, Simon-Xavier Cyr profite d’une mise en échec ratée d’Almstead en zone neutre pour s’avancer seul et enfiler l’aiguille à son tour.

Malgré une hémorragie quelque peu stoppée en troisième, le Drakkar n’est jamais réellement en mesure de revenir dans la rencontre. Maxime Côté met le dernier clou dans le cercueil baie-comois en fin de troisième période, à nouveau en désavantage numérique, alors que les nord-côtiers attaquaient à six joueurs dans une cause désespérée.

En bref

Drew Allison, Alexis Mathieu et Thierry Demers disputaient leur première rencontre de la saison. Jean-François Grégoire était privé des services du vétéran de 20 ans Louis-Charles Plourde, suspendu pour une rencontre pour coup de bâton. Evan Bellamy, Declan Wotton et Zachary Hachey étaient les autres joueurs hors de l’alignement.