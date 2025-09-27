Des improvisateurs étoiles de la Côte-Nord en compétition à Rimouski

Par Sylvain Turcotte 8:17 AM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Valérie Dionne, Odette Lavigne, Frédéric Chambers et Marc-André Boulianne, les membres de l'équipe All Star Côte-Nord. Photo courtoisie

La LIBRE et la LIS, les deux ligues importantes d’improvisation de la région, s’unissent pour une équipe All Star Côte-Nord pour une compétition à Rimouski.

Valérie Dionne et Frédéric ” Benny ” Chambers, joueurs de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles, ainsi qu’Odette Lavigne et Marc-André Boulianne, membres de la LIBRE (Ligue d’improvisation de Baie-Comeau et des régions environnantes) représentent la Côte cette fin de semaine.

« Cette sélection symbolise la force de la collaboration entre les deux ligues régionales et témoigne de la passion des joueurs de la Côte-Nord. Les joueurs de l’équipe espèrent que leur participation contribuera à faire rayonner la région et à créer de nouveaux liens entre les deux communautés nord-côtières », fait savoir Odette Lavigne.

Le All Star Côte-Nord se disait d’attaque pour relever le défi et « défendre les couleurs de la région avec fierté » pour ce tournoi qui se déroule au Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père.

