Deux finalistes de la Manicouagan aux Prix Excellence Plein Air

La Manicouagan a de quoi être fière : deux de ses acteurs touristiques viennent d’être nommés finalistes aux Prix Excellence Plein Air de Québec Aventure Plein Air – Aventure Écotourisme Québec (AEQ).

Le Parc Nature, membre de l’Association des Parcs Régionaux du Québec (PARQ), se retrouve en lice dans la catégorie Bonnes pratiques durables et responsables. Cette reconnaissance reflète le cœur même de sa mission : faire découvrir un territoire unique, riche de son patrimoine naturel et culturel, tout en demeurant en parfaite harmonie avec l’environnement.

« Le cœur de la mission du Parc Nature est de faire découvrir son territoire unique, son patrimoine naturel et culturel, en harmonie avec son environnement ! Cette nomination est une belle façon de le démontrer », souligne l’équipe du Parc Nature, enthousiaste face à cette distinction.

Mais la fierté régionale ne s’arrête pas là. Attitude Nordique, bien connue pour ses expériences de plein air immersives, est également finaliste dans la même catégorie du côté de l’AEQ.

Deux entreprises locales mises en lumière pour leur engagement écoresponsable, voilà un symbole fort du dynamisme et de la vision commune qui animent la Manicouagan.

« C’est si beau de voir deux entreprises touristiques de la Manicouagan qui ont à cœur de faire rayonner la région, mais en plus s’engagent activement dans des actions durables et respectueuses de l’environnement », se réjouit Attitude Nordique.

Les lauréats seront dévoilés sous peu, mais une chose est déjà certaine : la Manicouagan porte haut les valeurs de l’écotourisme durable.

Notons que les prix seront remis le 5 novembre au congrès AEQ – Parq 2025, qui aura lieu au Centre des congrès Mont-Sainte-Anne.