Souper Miss Sushi : une 2e édition record au profit de la MDJ La Relève

Par Anne-Sophie Paquet-T. 4:00 PM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

L'équipe du Souper Miss Sushi 2025, entourée de la présidente d'honneur Geneviève Everell, a dévoilé un montant record de 35 200 $ au profit de la MDJ La Relève. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

La deuxième édition du Souper Miss Sushi, tenue à la polyvalente des Baies et animée par la cheffe-entrepreneure et autrice Geneviève Everell, a rempli la salle et les objectifs puisque 35 200 $ ont été remis à la Maison des jeunes (MDJ) La Relève de Baie-Comeau, une somme record pour l’événement.

« On voulait que ça ressemble à nos jeunes, accessible, festif et inclusif. La communauté a répondu au-delà de nos attentes », souligne Véronique Beaudin, directrice générale de la MDJ La Relève.

Les 275 billets se sont envolés en quelques heures, et un encan silencieux de plus de 70 lots a ajouté à la générosité des partenaires et donateurs. L’événement s’est tenu le 26 septembre.

Retombées concrètes pour les jeunes

L’intégralité de la somme servira à améliorer les locaux et l’animation « à partir des besoins des jeunes », ainsi qu’un soutien à la stabilité des intervenants. Depuis l’ouverture d’un nouveau local à l’intérieur de la polyvalente des Baies, l’achalandage oscille quotidiennement entre 40 et 60 jeunes, avec des pointes jusqu’à 100 .

« Pour offrir un lieu sécurisant et vivant, il nous faut des équipes présentes et formées », dit Mme Beaudin, qui rappelle que le recrutement demeure un enjeu aux heures de midi en milieu scolaire.

La présence de Geneviève Everell

Revenue à Baie-Comeau après une première visite marquante en 2023, Geneviève Everell a enchaîné les conférences scolaires en plus de la soirée-bénéfice pour sa visite en 2025.

« C’est énergisant d’être avec les jeunes, d’entendre leurs questions et leur empathie. On me prête du temps académique pour raconter mon parcours et j’en suis sincèrement reconnaissante », confie la personnalité publique.

Côté cuisine, l’équipe du duo mère-fille Martine Cantin et Amélie Samson, accompagnée des élèves du CFP, a exécuté un menu « plaisir » imaginé par Geneviève Everell. Ramen, gravlax, croquettes de riz aux fruits de mer, son fameux cornicochon et sushis-dessert.

« Quand on cuisine pour moi, j’ai envie du meilleur… Ce soir, c’était le rêve », lance Mme Everell, saluant le travail des brigades et des jeunes serveuses et serveurs pour qui, il s’agissait souvent d’une première expérience de travail.

Geneviève Everell a mis la main à la pâte en cuisine pour concocter le menu de la soirée-bénéfice Photo Kim Bouchard

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un tour du monde culinaire à Sacré-Cœur

Le service 211 déployé sur la Côte-Nord

Le Club d’astronomie reprend ses soirées au Parc Nature

Lire également

Un tour du monde culinaire à Sacré-Cœur

Consulter la nouvelle

Le service 211 déployé sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 24 septembre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer