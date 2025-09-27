Un tour du monde culinaire à Sacré-Cœur

Par Johannie Gaudreault 3:00 PM - 27 septembre 2025
Temps de lecture :

Une cinquantaine de personnes ont participé au dernier Souper interculturel, tenu à Sacré-Coeur. Photo CJE HCN

Le Souper interculturel organisé par le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord a réuni une cinquantaine de convives à Sacré-Cœur pour célébrer la diversité culturelle à travers la cuisine et la musique.

Le samedi 20 septembre, la salle de l’Âge d’Or de Sacré-Cœur s’est transformée en carrefour des cultures à l’occasion du Souper interculturel, une activité conviviale organisée par le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de La Haute-Côte-Nord.

Près d’une cinquantaine de personnes ont participé à cette soirée festive, où partage, découvertes et saveurs du monde étaient à l’honneur.

Au menu, des plats traditionnels venus de différentes régions du globe, soigneusement préparés par des membres de la communauté. Des spécialités françaises, japonaises, nicaraguayennes et québécoises ont permis aux invités de voyager par les papilles, tout en échangeant sur les histoires et traditions derrière chaque recette.

La soirée s’est poursuivie en musique grâce à la performance de DJ Tuty, qui a offert un véritable tour du monde sonore, invitant les convives à danser et à célébrer ensemble la richesse culturelle de la région.

« Ce souper est bien plus qu’un simple repas : c’est une véritable célébration de notre richesse collective. Merci à toutes les personnes présentes pour ce moment de partage et de convivialité », a souligné le comité organisateur, qui a également annoncé la tenue d’un prochain souper interculturel à Forestville, prévu pour le 8 novembre.

L’événement s’inscrivait dans le cadre du service d’intégration en immigration du CJE et a été rendu possible grâce à l’appui de bénévoles, de partenaires locaux et de commanditaires. Le Carrefour jeunesse-emploi a tenu à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à faire de cette soirée un succès.

La salle de l’Âge d’Or de Sacré-Cœur s’est transformée en carrefour des cultures à l’occasion du Souper interculturel. Photo CJE HCN

Le prochain souper interculturel se tiendra à Forestville le 8 novembre. Photo CJE HCN

