Coupe Péninsule : pour le plaisir et le dépassement de soi

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 28 septembre 2025
Temps de lecture :

La 5e édition de la Coupe Péninsule s'est tenue le 26 septembre au Cégep de Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

« On veut qu’ils s’amusent », c’est le mot d’ordre que partage l’enseignant en éducation physique pour le Centre de services scolaire de l’Estuaire, Maxime Thibeault, tout juste avant le coup d’envoi de la Coupe Péninsule le 26 septembre. 

Cette 5e édition a réuni plus de 300 jeunes des écoles primaires des écoles de Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau.

Jackson Lapointe et Ryan Charest-Imbeault sont de Pointe-aux-Outardes et de Chute-aux-Outardes et y participent depuis le tout début. Ils reviennent pour le simple plaisir. 

« Ça fait une petite compétition et c’est le fun de courir avec nos amis », dit Jackson Lapointe. « Ça nous donne des petits défis et on s’améliore chaque fois », lance son ami. 

Ryan Charest Imbeault et Jackson Lapointe ont participé pour la 5e fois à la Coupe Péninsule. Photo Karianne Nepton-Philippe

Seul ou en équipe

« On a un volet équipe, pour tenter de gagner en école, et un volet individuel et c’est là qu’on demande aux jeunes de se fixer leur propre objectif », explique Maxime Thibeault. 

Il y a aussi des médailles pour les gagnants de chaque course individuelle. 

« Tu as le droit de vouloir gagner, mais tu as aussi le droit de juste vouloir courir et faire le sentier au complet », insiste l’enseignant, qui travaille en amont de la Coupe Péninsule sur l’état d’esprit de cette activité. 

« J’ai fait des midis parascolaires à l’école Les Dunes. On montrait aux jeunes ce que c’était de courir deux kilomètres et comment gérer leur propre course, sans essayer de suivre quelqu’un qui va plus vite », raconte-t-il. 

Maxime Thibault mise aussi sur le côté rassembleur de la formule d’équipe.

Pour lui, il est primordial que les élèves réalisent la chance qu’ils ont de participer à cela ensemble. « C’est rare où on a des petites compétitions comme ça et où on peut se rassembler comme ça toutes les écoles. »

Des bannières sont remises à la fin pour les champions, pour la persévérance, pour l’engagement et pour l’esprit sportif. Au moment d’écrire ces lignes, les gagnants n’avaient pas été dévoilés.

L’enseignant en éducation physique, Maxime Thibeault, se réjouit de voir la participation des élèves des écoles de la péninsule. Photo Karianne Nepton-Philippe

Une première à Baie-Comeau

Instaurée en 2021, après le confinement de la pandémie, la Coupe de la Péninsule s’est successivement déroulée à Pointe-Lebel, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Ragueneau pour les quatre premières éditions.

Pour marquer le 5e anniversaire, les organisateurs ont voulu profiter d’un site différent en se déplaçant au Cégep de Baie-Comeau.

La course s’est déroulée dans les sentiers derrière l’établissement. 

