Élections municipales : quel est le portrait après une semaine?

Une semaine après l’ouverture de la période de mise en candidature, le portrait se dessine de plus en plus dans la Manicouagan en vue des élections municipales du 2 novembre. Voici un tour d’horizon d’est en ouest.

Baie-Trinité

La mairie est toujours vacante. L’actuel maire Étienne Baillargeon compte solliciter un autre mandat.

Au niveau des conseillers, Michel Paquet, Yvan Thibeault et Bernard Jourdain se présentent à nouveau à leur siège respectif. Trois postes n’ont pas de candidat pour le moment.

Godbout

Seul le maire actuel Guy Côté a déposé sa candidature officiellement. Tous les autres sièges sont laissés vides.

Franquelin

Le maire Victor Hamel sollicite un second mandat, lui qui avait été élu après le décès de Steeve Grenier.

Marie-Christine Gagnon se représente au siège #4 et Lise Quessy tente de se faire élire pour la première fois au #6.

Baie-Comeau

Beaucoup de candidats ont levé la main à Baie-Comeau. À la mairie, Michel Desbiens a une opposante pour le moment. Il s’agit de Mélanie Bernier Savard, qui veut faire son entrée en politique.

Au niveau des conseillers, Kevin Grenier est seul dans Saint-Sacrament. Même chose pour Joannie Lajeunesse dans Mgr-Bélanger, elle qui occupait déjà ce poste. Lysandre St-Pierre n’a pas d’opposition dans Sainte-Amélie tout comme Marc Rainville dans Saint-Georges.

Dans le quartier Trudel, quatre candidats sont en lice, soit Serge Deschênes, Sonia Gaudreau, Sonia Malouin et Mario Quinn.

Dans N.-A.-LaBrie, Carole Deschênes veut renouveler son mandat et Éloïse Carré se joint à la course. Dans La Chasse, deux nouveaux venus sont inscrits, soit Émilie Schwartz et Bernard Levesque.

Finalement pour le district Saint-Nom-de-Marie, Michel Beaulieu sollicite un autre mandat et Daniel Cardin veut faire son entrée en politique municipale.

Pointe-Lebel

Aucun nom n’a été déposé à la mairie pour le moment. De nouveaux visages se sont toutefois inscrits comme conseillers.

Myriam Beaudin se présente dans le district Murray, Claude Dufour veut se faire élire dans Gémus, et Isabelle Gariépy sollicite un premier mandat dans Chouinard.

Pointe-aux-Outardes

Tous ceux qui siègent à l’actuel conseil municipal ont déposé leur candidature. À la mairie, Julien Normand brigue un autre mandat et il est le seul pour le moment.

Robert Leblanc, Georges Jean, Jean-François Gauthier, Jocelyne Bouchard, Normand Bissonnette et Denis Cardinal veulent tous se faire réélire. Ils sont sans opposition.

Chute-aux-Outardes

Christian Malouin est présentement le seul à avoir déposé sa candidature à la mairie.

Seul le siège #1 a deux candidats en lice, soit Christine Côté, qui occupait déjà ce poste, et Pierre Langlois.

Keven Tremblay, Isabelle Desbiens, Billy Tremblay et Éric Desbiens sollicitent un autre mandat. Yvon Hovington est le seul nouveau venu.

Ragueneau

Trois candidats briguent la mairie : Romain Bergeron, Jean-Charles Girard et Jean-Denis St-Gelais.

Claude Lavoie et Yvon Gauthier sollicitent un autre mandat. Jean-Luc Desbiens se présente pour la première fois dans le district 1. Les districts 4, 5 et 6 n’ont pas de candidat pour le moment.

MRC Manicouagan

Au poste de préfet, seulement Guillaume Tremblay a déposé sa candidature. Marcel Furlong a annoncé il y a quelques semaines qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat.