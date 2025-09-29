Baie-Comeau investit dans le sauvetage vertical

Huit pompiers de la Ville de Baie-Comeau viennent de suivre une formation spécialisée en sauvetage en hauteur afin d’être mieux préparés à intervenir lors de situations d’urgence complexes.

Cette formation de quatre jours, qui s’est tenue du 16 au 19 septembre, a combiné théorie et pratique sur le terrain.

Selon le chef aux opérations de la sécurité publique et protection incendie de la Ville de Baie-Comeau, Olivier Gauthier, il s’agissait d’un investissement important dans la sécurité de la population.

« Deux équipes de quatre pompiers ont été formées par le groupe Horizons Vertical inc. On voulait s’assurer que nos pompiers soient à jour dans leurs connaissances », explique-t-il.

Des équipements spécialisés

La formation s’accompagnait d’un investissement matériel d’envergure. « On a acheté pour près de 20 000 $ d’équipements de sauvetage. Ce sont des harnais, cordages, poulies et autres dispositifs qui vont nous permettre d’intervenir efficacement, que ce soit en milieu urbain ou naturel », précise le chef.

Les pompiers ont ainsi pratiqué leurs manœuvres sur un site d’escalade reconnu, nommé La Jonction, situé au coin des routes 138 et Maritime.

D’ailleurs, le lieu offre plusieurs voies d’escalade d’environ 15 mètres de hauteur, avec des niveaux de difficulté allant de 5,7 à 5,10.

Des interventions variées

Même si ce type d’appel demeure rare, les scénarios d’intervention sont multiples. « On pense aux grimpeurs ou randonneurs en difficulté, aux travailleurs en hauteur dans les industries, ou encore aux situations dans des espaces clos, comme des cales de navire ou des passerelles », illustre le chef pompier.

« Ça peut aussi être utile lors d’interventions avec Hydro-Québec ou Alcoa », mentionne-t-il.

Il rappelle que cette spécialisation s’ajoute aux autres expertises déjà en place. « Nous allons pouvoir jumeler ça à nos expertises de sauvetage […] et pour faire des remontées de patients, pour avoir accès à des paramédics », résume-t-il.

Des pompiers satisfaits

Les participants ont grandement apprécié l’expérience. « Les pompiers ont adoré. Ils ont trouvé que la formation était très concrète », rapporte M. Gauthier. Il soutient que son équipe est satisfaite de la qualité des nouveaux équipements. « Ils se sentent plus à l’aise d’intervenir après cette mise à jour », dit-il.

Vers une continuité en 2026

Consciente de l’importance de maintenir les compétences à jour, la Ville de Baie-Comeau prévoit déjà une suite. « Il va y avoir un volet 2 dans le futur, probablement en 2026, pour approfondir encore plus ce qui a été appris. C’est dans nos projets », confirme Olivier Gauthier.

Cette formation s’ajoute à plusieurs autres suivies en 2025, dont des ateliers sur l’abattage d’arbres, le sauvetage sur glace, les matières dangereuses et les interventions nautiques.

« Tout ça nous permet d’élever constamment le niveau de préparation de notre service pour répondre aux besoins de la communauté », conclut le chef Gauthier.

Rappelons que les pompiers de la caserne 84 de Baie-Comeau doivent intervenir sur l’ensemble du territoire de la MRC Manicouagan.