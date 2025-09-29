Cégeps sous pression : la FEC-CSQ à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 3:52 PM - 29 septembre 2025
Youri Blanchet, président de la Fédération de l’enseignement collégial, sera de passage à Baie-Comeau le 30 septembre. Photo courtoisie

En pleine rentrée marquée par des compressions budgétaires, le président de la Fédération de l’enseignement collégial (FEC-CSQ), Youri Blanchet, fera escale à Baie-Comeau le 30 septembre.

Sa visite s’inscrit dans une tournée régionale visant à recueillir des témoignages sur les défis du réseau collégial et à relayer ces préoccupations au gouvernement.

L’objectif : dresser un portrait concret des réalités vécues dans les cégeps à travers le Québec, alors que ceux-ci doivent composer à la fois avec un nombre record d’étudiants et des compressions budgétaires.

« Je souhaite notamment profiter de cette tournée pour aller chercher des exemples concrets des effets de cette mauvaise décision gouvernementale afin de reprendre nos revendications pour un changement de cap auprès de la ministre Biron », indique M. Blanchet, invitant par ailleurs la population à appuyer la pétition déposée à l’Assemblée nationale pour mettre fin aux coupes budgétaires.

Au-delà de la question budgétaire, la FEC-CSQ souhaite également mettre de l’avant deux enjeux jugés prioritaires : l’encadrement de l’intelligence artificielle dans le milieu collégial et l’adoption d’une loi sur la liberté académique.

« Rappelons qu’au cours des derniers mois, ces deux thèmes ont été couverts par le ministère, qui a publié d’importants rapports qu’il serait regrettable de voir tablettés », souligne le regroupement syndical.

La tournée se déroule dans un contexte plus large de consultations syndicales. Cet automne, les membres de la FEC-CSQ participeront à des discussions sur l’intégration des enjeux socioécologiques en enseignement supérieur, l’avenir du syndicalisme et le développement d’une plateforme de revendication pour une école plus juste et accessible.

Fondée en 1968, la FEC-CSQ regroupe quinze syndicats représentant plus de 3 500 enseignantes et enseignants de cégep. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

