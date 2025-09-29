Les animaux ne sont pas seulement sur les panneaux… surtout l’automne !

L’occurence des collisions avec la grande faune augmente de façon notoire durant les mois d’octobre et novembre, rappelle le ministère des Transports et de la Mobilité durable qui invite les automobilistes à la prudence.

Le risque accru durant ces quelques mois d’automne est imputable notamment à la période de la chasse et au changement d’heure de la tombée de la nuit.

Au Québec, entre 2021 et 2023, on dénombre une moyenne annuelle de 7 327 accidents routiers impliquant la grande faune. Les collisions avec des cerfs de Virginie arrivent en tête de liste, suivies des collisions avec des orignaux, des caribous et des ours noirs.

Le ministère rappelle que de la signalisation est en place dans les secteurs les plus à risques.

Des clôtures anticervidés et des passages fauniques sont aménagés à plusieurs endroits sur le territoire québécois. Le Québec compte d’ailleurs 170 passages fauniques, dont 80 conçus pour la grande faune et 86 pour les mammifères de petite et moyenne taille, mais ceux-ci n’éliminent pas les risques de collisions.

« La vigilance des conducteurs reste ainsi la meilleure protection contre ce type d’accident, et ce, sur l’ensemble du réseau », indique-t-on.

Le respect des limites de vitesse, la vigilance et une prudence redoublée à l’aube et au crépuscule, périodes où les accidents se produisent le plus fréquemment, demeurent vos meilleurs alliés.

Vous êtes d’ailleurs prié d’actionner vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. Si vous vous retrouvez malencontreusement face à un animal, n’effectuez jamais de manœuvres brusques pour tenter de l’éviter un animal au dernier moment. On vous conseille plutôt de ralentir en freinant progressivement.

Signalez toute situation dangereuse ou inhabituelle sur le réseau routier en composant le 511.