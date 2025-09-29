Solidarité et huîtres au profit du Cégep de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 11:00 AM - 29 septembre 2025
Temps de lecture :

L’ex-directeur général du Cégep de Baie-Comeau, Claude Montigny, est le président d’honneur de la 11e édition du 5 à huîtres. Photo courtoisie

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau convie la communauté à son traditionnel 5 à huîtres le 15 novembre prochain. Sous la présidence d’honneur de Claude Montigny, ancien directeur général de l’établissement, l’événement vise à soutenir les étudiants et à financer un nouveau projet qui sera dévoilé en octobre.

La Fondation du Cégep de Baie-Comeau annonce le retour de son événement caritatif phare, le 5 à huîtres, qui tiendra sa 11e édition. Gastronomie et solidarité seront au rendez-vous pour cette soirée dont les fonds permettront de soutenir la mission éducative de l’établissement.

Cette édition sera placée sous la présidence d’honneur de Claude Montigny, ex-directeur général du Cégep. Reconnu pour son rôle déterminant dans le développement de l’institution, M. Montigny s’est dit fier de contribuer à la réussite de cet événement.

« J’ai toujours été convaincu de l’impact inestimable que le Cégep de Baie-Comeau, comme lieu de savoir, peut apporter au sein de sa communauté, tant sur les plans économique et social que culturel. J’ai eu le privilège de participer à d’importantes réalisations pour cette institution, et c’est avec fierté que j’accepte ce rôle », déclare-t-il.

« Je souhaite ainsi contribuer à faire de cet événement caritatif un levier financier considérable pour un nouveau projet, qui profitera non seulement à la communauté collégiale, mais à l’ensemble de notre milieu », poursuit le président d’honneur.

Les billets seront mis en vente en deux étapes : une prévente réservée aux participants des deux dernières années, du 29 septembre au 3 octobre, suivie de la mise en vente générale du 6 octobre au 7 novembre.

Le coût est fixé à 178 $ par personne, avec des forfaits pour les tables de huit ou dix convives, incluant certains avantages de visibilité pour les organisations.

Le projet qui bénéficiera des sommes recueillies sera dévoilé le 15 octobre. En attendant, la Fondation rappelle que sa mission demeure d’encourager et de soutenir la réussite étudiante, tout en contribuant au développement et au rayonnement du Cégep de Baie-Comeau.

Les personnes intéressées à se procurer des billets peuvent le faire en visitant le site Web de la Fondation du Cégep.

