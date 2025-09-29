Un surplus de 7,1 M$ à Baie-Comeau en 2024

Baie-Comeau enregistre un surplus de 7,1 M$ pour l’année 2024. Ce surplus assure à la Ville une certaine stabilité pour les trois prochaines années, avant que les nouveaux revenus puissent entrer en 2030.

« Avec ce résultat, la Ville demeure très bien positionnée financièrement, même si l’enjeu d’avoir des revenus suffisants existe toujours à long terme », indique le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, en conférence de presse, le 29 septembre.

La trésorière et directrice des ressources financières et matérielles de la Ville, Jeanie Caron, explique que la priorité est « de s’assurer d’avoir les fonds disponibles pour équilibrer les trois prochains budgets ».

Cette dernière explique au passage que le retard dans la présentation des états financiers de 2024 est dû à son absence.

Au début de l’année 2024, le solde du surplus cumulé était de 14,5 M$. Avec l’ajout de 7,1 M$ et d’autres facteurs, le surplus cumulé s’élève maintenant à 19,1 M$.

« Notre stratégie est de sécuriser les trois prochaines années budgétaires tout en se donnant une marge de manœuvre pour des investissements », explique le maire. Cela permettra aussi l’augmentation du fonds de roulement et servira à financer des mandats pour le développement du parc Jean-Noël-Tessier.

De cette façon, il dit garder une « stratégie équilibrée et rassurante pour la population ». Il précise que le contrôle de la progression des taxes municipales pourra aussi être envisagé avec ce surplus cumulé.

” On a des revenus de plus qui se sont dégagés et des dépenses de moins. C’est ce qui fait qu’en bout de ligne, on dégage un surplus qui peut nous laisser une marge de manœuvre “, soutient Jeanie Caron.

Hausse de certains revenus

Notons une hausse des revenus de la Ville en 2024 de 5 M$, en comparaison avec le budget. Celle-ci est due notamment aux revenus du réseau d’électricité et une bonne « gestion de la pointe hivernale ».

Un profit supplémentaire de 1,3 M$ a été enregistré. « Une gestion efficiente de nos liquidités et un taux d’intérêt favorable nous ont procuré 1 M$ de plus que prévu », fait savoir le maire.

Les revenus de ventes et de location variés, un raccordement sur le réseau électrique, les ententes intermunicipales en sécurité publique et de nombreuses subventions sont aussi des facteurs qui ont permis d’aller chercher plus d’argent dans les coffres de la Ville.

La réfection de l’avenue Laval, la rampe de mise à l’eau près du Centre des arts et les terrains de tennis et de pickleball dans le quartier Saint-Georges sont des projets qui ont amené de l’aide financière externe.

Toutefois, le maire mentionne qu’il souhaite rester ” prudent pour budgéter des revenus potentiels, mais qui ne sont pas garantis “. ” Quand ils se concrétisent, tant mieux “, dit-il. ” On voit toutefois que le changement dans certains plateaux sportifs fait une différence “, ajoute-t-il.

Des économies dans les dépenses

En 2023, les dépenses municipales réelles ont été 3,4 M$ plus basses que ce qui a été prévu au budget. « Depuis plusieurs années, nous demandons aux services municipaux de gérer avec un budget d’opérations identique. Ils relèvent le défi et je les félicite », souligne M. Desbiens.

Des économies ont pu être remarquées au niveau du déneigement, dans les coûts de location de plateaux et d’équipements sportifs ou encore dans les frais de financement moins élevés en raison du report d’achat de machineries et de retards de livraison.

Il y a eu des dépassements de coûts dans deux secteurs, soit dans la sécurité publique et au niveau des activités d’investissement. « On a eu l’augmentation de nos effectifs combinée aux ententes intermunicipales, en plus de l’application de la nouvelle convention collective en début 2024 », explique Jeanie Caron.

Pour les activités d’investissement, il s’agit du financement des immobilisations à même le budget régulier.

Des revenus en 2030

Baie-Comeau s’attend à recevoir de nouveaux revenus considérables à partir de 2030, d’où l’importance d’adopter une stratégie prévoyant de bien s’équilibrer dans les trois prochaines années.

« Les nouveaux revenus ne seront pas au rendez-vous avant 2030, on doit attendre Hy2gen, Innergex et d’autres projets. On a donc besoin de ce surplus », indique Michel Desbiens.