Congrès des plus belles baies du monde : quatre moments forts

Une programmation bien remplie attendait les congressistes à Tadoussac. Comme dans tous bons événements, des moments forts ressortent du lot.

1. Les soupers

Que nous soyons épicuriens ou non, les soupers sont toujours des moments de rassemblement et de partage. Impossible d’entendre une mouche voler dans la salle Marie-Clarisse de l’Hôtel Tadoussac. Après une journée de conférences, d’ateliers et de rapports, l’heure était à la discussion et ce ne sont pas les sujets qui manquaient. Chaque table ronde, ornée d’une belle nappe blanche, rassemblait des congressistes de tous horizons. Élus politiques, dignitaires, partenaires et journalistes d’une vingtaine de pays sur quatre continents ont pu apprendre à mieux se connaître.

Les soupers étaient des moments d’échanges entre pays. Photo Johannie Gaudreault

2. Les discours

Souvent trop longs et trop nombreux, les discours peuvent alourdir une soirée divertissante. Pourtant, ceux du Congrès des plus belles baies du monde se sont démarqués. Les prises de parole de Suzie Gagnon, représentante de la Première Nation des Innus Essipit ont amené une notion historique et une écoute attentive de la part des convives. La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a su bien vanter sa région, tellement que l’ancien directeur du Paris Match, célèbre média en France, Patrick Mahé, lui en a demandé une copie. Que dire du maire de Tadoussac, Richard Therrien, qui n’a pas caché sa reconnaissance ni sa certitude de demeurer dans la plus belle baie du monde.

La préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord, Micheline Anctil, a bien vanté sa région. Photo Johannie Gaudreault

3. Hommage aux bénévoles

Le souper du 22 septembre a été l’occasion pour le maire hôte de l’événement de demander une chaude main d’applaudissements pour les bénévoles qui ont organisé le congrès. Il a souligné plus particulièrement le travail de sa consœur Jane Chambers Evans, conseillère municipale, qui n’a pas compté ses heures. D’ailleurs, il était difficile de lui parler durant les journées de l’événement puisqu’elle veillait à ce que tout se déroule comme sur des roulettes. Bien entendu, la principale intéressée a été très émue de cette ovation de toute la salle. Les larmes aux yeux, elle a remercié son collègue et ami.

Les bénévoles ont joué un grand rôle dans le succès de l’événement. Photo Johannie Gaudreault

4. Mammifères marins

Les Nord-Côtiers sont des habitués des mammifères marins. C’est toujours impressionnant d’en rencontrer, mais les représentants des autres pays ont vraiment été émerveillés de les connaître. Un cocktail offert au Centre d’interprétation des mammifères marins a permis à bon nombre d’entre eux d’en avoir plein les yeux et les oreilles. Le directeur Patrice Corbeil leur a fait découvrir le baleine-o-phone qui imite le chant des baleines. Les convives ont également admiré la collection de squelettes de mammifères marins ainsi que le film de la salle de projection sur ces géants du fleuve. Certains ont trouvé la visite trop rapide alors ils ont promis d’y revenir faire un tour.