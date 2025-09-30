Forestville : les évaluations mentales se poursuivent dans le dossier d’abandon d’enfants

Par Anne-Sophie Paquet-T. 10:51 AM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Le tribunal prolonge les expertises pour éclairer la responsabilité criminelle. Photo Istock

Les procédures judiciaires se poursuivent dans le dossier d’abandon d’enfants survenu le 22 septembre dans un secteur boisé des Bergeronnes au palais de justice de Baie-Comeau.

Le 29 septembre, la mère de famille de 26 ans, accusée de huit chefs d’accusation, a vu son évaluation d’aptitude à comparaître prolongée de cinq jours. Elle a été transférée en détention dans la région de Québec, sous garde légale, avec autorisation de sortie à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec pour la poursuite de l’expertise. Le retour en cour a été fixé au 6 octobre.

Le 30 septembre, sa coaccusée de 42 ans, détenue depuis son arrestation, a quant à elle été remise en liberté sous garde légale à l’hôpital Le Royer de Baie-Comeau, où elle fera l’objet d’une évaluation psychiatrique sur sa responsabilité criminelle.

La juge Annick Boivin, de la Cour du Québec, a précisé : « Je vais donc rendre une ordonnance d’évaluation afin de déterminer si l’accusée était atteinte d’un trouble mental de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment des infractions reprochées ».
L’ordonnance est en vigueur pour une période maximale de 30 jours, mais le dossier pourra être rappelé plus tôt si l’évaluation est complétée avant l’échéance.

Le retour de cette évaluation est prévu pour le 30 octobre prochain au palais de justice de Baie-Comeau.

