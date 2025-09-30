« Les cégeps, c’est le poumon des communautés » – Youri Blanchet

Par Johannie Gaudreault 4:52 PM - 30 septembre 2025
Temps de lecture :

Youri Blanchet, président de la Fédération de l’enseignement collégial, était de passage à Baie-Comeau le 30 septembre. Photo Johannie Gaudreault

De passage à Baie-Comeau, le président de la Fédération de l’enseignement collégial (FEC) — CSQ, Youri Blanchet, a dressé un portrait préoccupant des cégeps du Québec. Il appelle à une vision commune pour protéger la vitalité des établissements qui sont le « poumon des communautés », dit-il.

En pleine tournée régionale, Youri Blanchet a rencontré le personnel syndiqué du Cégep de Baie-Comeau. L’objectif de cette démarche : prendre le pouls du terrain dans un contexte marqué par des négociations syndicales et des incertitudes financières.

« C’est important d’aller voir comment nos syndicats locaux vivent les réalités actuelles, surtout en période de compressions et de transformations », explique-t-il en entrevue avec Le Manic.

Compressions budgétaires, plafonnement des étudiants étrangers et enjeux liés à l’intelligence artificielle sont autant de défis qui touchent de près les établissements collégiaux.

Selon M. Blanchet, si le Cégep de Baie-Comeau tire relativement bien son épingle du jeu pour l’instant grâce à ses surplus accumulés, la situation reste fragile.

« On garde la tête hors de l’eau, mais pour combien de temps ? », prévient-il, soulignant que le développement de projets pédagogiques, parascolaires ou d’infrastructures est limité.

Parmi les enjeux pressants, le plafonnement des admissions d’étudiants étrangers inquiète particulièrement. Ces cohortes jouent un rôle important dans la vitalité des établissements régionaux, rappelle le syndicaliste.

« Chaque cégep vit différemment la situation, mais dans des communautés comme Baie-Comeau, chaque permis d’études compte », note-t-il.

Autre sujet de préoccupation : l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans l’enseignement. Bien que des rapports et guides aient été produits par le ministère, M. Blanchet déplore l’absence de ressources pour soutenir concrètement les enseignants.

« On demande encore aux profs de faire plus avec le même temps et les mêmes moyens. L’IA est là pour rester, mais il faut des balises communes. Pour l’instant, chaque cégep, chaque département, voire chaque professeur gère ça à sa façon », résume le président.

Sur le plan politique, Youri Blanchet se montre prudent quant à l’arrivée de la nouvelle ministre de l’Enseignement supérieur, Martine Biron, qu’il espère rencontrer rapidement.

« Nous voulons voir quelle place elle accordera à l’enseignement supérieur, alors que l’éducation ne semble plus figurer parmi les priorités annoncées par le gouvernement », dit-il.

Établissements essentiels

Au-delà des enjeux budgétaires et technologiques, le président rappelle que les cégeps sont bien plus que des institutions d’enseignement, en particulier dans les régions. « Les cégeps, c’est le poumon des communautés : ils soutiennent la vie culturelle, sportive et sociale, tout en formant une main-d’œuvre essentielle. Leur rôle est incontournable. »

Pour la Côte-Nord, où seul le Cégep de Baie-Comeau est affilié à la FEC-CSQ, M. Blanchet remarque une « culture de battants » qui aide à traverser les difficultés actuelles.

Mais il reste préoccupé par l’avenir du réseau collégial, estimant que « la richesse d’une société passe par le savoir, et le savoir, par des études supérieures ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Trump impose des droits de douane de 10 % aux producteurs de bois d’œuvre

Le 30 septembre n’est pas une célébration

Fédération des cégeps : la Côte-Nord impressionne la PDG

Lire également

Actualité

Trump impose des droits de douane de 10 % aux producteurs de bois d’œuvre

Consulter la nouvelle
Actualité

Le 30 septembre n’est pas une célébration

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer