CHSLD des Bergeronnes : des rencontres tenues par le CISSS de la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 6:55 AM - 1 octobre 2025
Le CISSS de la Côte-Nord dit avoir tenu des rencontres avec les familles, le personnel et un syndicat. Photo Johannie Gaudreault

Questionné par le Journal, le CISSS de la Côte-Nord répond que des rencontres ont eu lieu avec les familles ” afin de répondre aux questions de celles qui en avaient et leur transmettre des informations “.

« Des rencontres avec le personnel et le syndicat ont aussi été tenues », confirme également le conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord, Jean-Christophe Beaulieu, par courriel. 

Selon ce dernier, le ratio employé/résident est respecté. « Les usagers reçoivent au moins un bain, mais jusqu’à deux bains par semaine, selon leur situation clinique », fait-il savoir.

Une augmentation du personnel s’était produite au CHSLD des Bergeronnes au cours de la pandémie pour répondre aux besoins qui étaient accentués, rappelle le CISSS en faisant référence aux récentes suppressions de poste.

À ce jour, il y a 45 employés réguliers au CHSLD ainsi que 5 membres de l’équipe volante et 3 travailleurs en main-d’œuvre indépendante. Rappelons que la fin du recours aux agences privées au CISSS de la Côte-Nord est prévue pour le 18 octobre 2026.

Le CHSLD des Bergeronnes vit une « période sombre »

