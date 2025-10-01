Culture Côte-Nord déclare sa flamme aux villes culturelles

Par Johannie Gaudreault 8:34 AM - 1 octobre 2025
Temps de lecture :

En marge des élections municipales, Culture Côte-Nord rappelle l'importance de la culture dans la région. Photo courtoisie

Culture Côte-Nord se joint au mouvement québécois Lettres d’amour à ma ville culturelle. L’initiative, déployée partout au Québec jusqu’au 2 novembre, vise à rappeler la place essentielle de la culture dans le développement des collectivités, alors que les élections municipales approchent.

Culture Côte-Nord s’associe officiellement au mouvement Lettres d’amour à ma ville culturelle, coordonné par le réseau Les Arts et la Ville et ses partenaires. Jusqu’au 2 novembre, les Québécois sont invités à écrire une lettre adressée à leur municipalité afin de souligner l’importance de la culture dans leur vie et dans le dynamisme de leur communauté.

« Une municipalité qui mise sur la culture nourrit l’innovation et la créativité dans toutes les sphères de son développement. Elle forge aussi la fierté et le sentiment d’appartenance de sa population. J’aime ma Côte-Nord culturelle, fière d’investir dans la culture pour bâtir un avenir durable. Et j’aime chacune de nos municipalités qui croient au pouvoir de la culture pour faire rayonner notre région “, a déclaré Marie-France Brunelle, directrice générale de Culture Côte-Nord.

Pour lancer la campagne, une quarantaine de personnalités issues des milieux des arts, des affaires, de l’éducation et de la vie communautaire ont prêté leur plume.

Parmi elles figurent notamment Christine Beaulieu, Dan Bigras, Lise Bissonnette, Christian Bégin, Moridja Kitenge-Banza, Talia Hallmona et Alan Côté. Leurs textes rappellent que la culture agit à la fois comme racine commune et levier de développement.

Dans sa propre lettre, le chef de l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, Benoit Gauthier, souligne que l’éloignement de la région par rapport aux grands centres est devenu ” un formidable catalyseur ” pour son milieu culturel.

Culture Côte-Nord encourage la population de la région à participer en rédigeant une lettre à leur ville préférée. Un guide d’écriture est disponible sur le site arts-ville.org/lettres-amour.

À l’issue de la campagne électorale, l’ensemble des lettres reçues sera réuni dans un recueil numérique gratuit, destiné à témoigner de l’attachement des citoyens à la culture qui façonne leurs collectivités.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le CHSLD des Bergeronnes vit une « période sombre »

CHSLD des Bergeronnes : des rencontres tenues par le CISSS de la Côte-Nord

CHSLD des Bergeronnes : les syndicats suivent la situation

Lire également

Le CHSLD des Bergeronnes vit une « période sombre »

Consulter la nouvelle

CHSLD des Bergeronnes : des rencontres tenues par le CISSS de la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer