Élections municipales : Gilles Babin dépose sa candidature dans la Manicouagan

Le Baie-Comois Gilles Babin vient de déposer sa candidature au poste de préfet de la MRC de Manicouagan.
Il se joint à Guillaume Tremblay, qui convoite le même poste.
M. Babin n’est pas étranger aux campagnes électorales. Il a récemment pris part à la campagne électorale fédérale comme candidat indépendant.
Il s’est aussi déjà porté candidat à titre de conseiller et de maire pour la Ville de Baie-Comeau, tout comme candidat indépendant aux dernières élections provinciales.
Politique d'opinion et commentaire
À DÉCOUVRIR
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord