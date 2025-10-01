Élections municipales : Gilles Babin dépose sa candidature dans la Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 6:10 PM - 1 octobre 2025
Temps de lecture :

Gilles Babin est candidat à la préfecture à la MRC de Manicouagan. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le Baie-Comois Gilles Babin vient de déposer sa candidature au poste de préfet de la MRC de Manicouagan.

Il se joint à Guillaume Tremblay, qui convoite le même poste.

M. Babin n’est pas étranger aux campagnes électorales. Il a récemment pris part à la campagne électorale fédérale comme candidat indépendant.

Il s’est aussi déjà porté candidat à titre de conseiller et de maire pour la Ville de Baie-Comeau, tout comme candidat indépendant aux dernières élections provinciales.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Mairie de Ragueneau : un 4e candidat s’ajoute à la liste

Un top 5 provincial pour les cyclistes de Baie-Comeau

Des économies grâce au compost dans la Manicouagan

Lire également

Mairie de Ragueneau : un 4e candidat s’ajoute à la liste

Consulter la nouvelle

Un top 5 provincial pour les cyclistes de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer