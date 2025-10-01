Élections municipales : Gilles Babin dépose sa candidature dans la Manicouagan

Le Baie-Comois Gilles Babin vient de déposer sa candidature au poste de préfet de la MRC de Manicouagan.

Il se joint à Guillaume Tremblay, qui convoite le même poste.

M. Babin n’est pas étranger aux campagnes électorales. Il a récemment pris part à la campagne électorale fédérale comme candidat indépendant.

Il s’est aussi déjà porté candidat à titre de conseiller et de maire pour la Ville de Baie-Comeau, tout comme candidat indépendant aux dernières élections provinciales.