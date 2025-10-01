Mairie de Ragueneau : un 4e candidat s’ajoute à la liste

Par Karianne Nepton-Philippe 1:03 PM - 1 octobre 2025
Steve Berthiaume se porte candidat à la mairie de Ragueneau. Photo courtoisie

Steve Berthiaume, qui occupait récemment le poste de directeur général de Raguneneau, vise maintenant la mairie. Il vient d’inscrire son nom sur la liste des candidatures aux élections municipales. 

Il se joint à trois autres candidats, soit Romain Bergeron, Jean-Charles Girard et Jean-Denis St-Gelais. 

M. Berthiaume dit avoir les mêmes convictions qui l’ont amené à prendre le poste de directeur général en 2023. 

Son objectif, s’il est élu comme maire, est de « faire de Ragueneau une municipalité qui sera rayonnante au niveau de son développement ». 

« On a de belles choses à réaliser à Ragueneau. […] Je veux travailler au niveau du développement, oui économique, mais aussi socioculturel. Il faut bonifier les services pour nos familles et nos aînés », déclare-t-il. 

Il se dit toutefois « conscient du contexte » actuel de la municipalité. 

« Je suis conscient des défis, ça ne sera pas facile de ramener les conseils dans une [meilleure] ambiance. En même temps, je veux m’impliquer et travailler pour ma municipalité », lance-t-il. 

Les priorités du candidat sont de travailler sur les infrastructures de Ragueneau. Il faut gérer l’eau potable et les eaux usées, dit-il. 

« On a beaucoup d’infrastructures qui n’ont pas eu assez d’attention dans les dernières années », note M. Berthiaume, qui veut aussi porter une attention particulière aux services aux citoyens. 

Rappelons que le dépôt des candidatures se termine le 3 octobre. 

