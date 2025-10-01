Marly Fontaine décolonise l’université

Cet automne, Marly Fontaine sera la première étudiante de l’Université du Québec en Outaouais à déposer son mémoire de maîtrise de manière orale. « J’avais envie de rendre hommage à mon peuple », déclare celle qui a grandi dans la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam.

Selon elle, l’oralité est « la base » de l’identité innue. Les Innus forment un peuple de tradition orale, c’est-à-dire que les récits fondateurs et les règles de vie étaient transmis par la voix de génération en génération.

Initialement, cette modalité de remise était une exception pour Marly Fontaine, mais à la suite de sa demande, l’université a émis la volonté de changer les règlements pour que quiconque puisse faire un dépôt oral.

« Je rends l’université un peu plus comme moi, mais je la rends accessible à plus de monde », dit-elle fièrement. Elle espère que ce format soit aussi facilitant pour les personnes qui ont des troubles d’apprentissage du langage écrit.

« Une zone grise »

Pour se préparer, elle pratique son ton d’enregistrement et « raconte » sa recherche à son ordinateur. « C’est écrit pour être raconté », explique-t-elle. Les détails du dépôt restent à définir, mais Marly Fontaine aimerait remettre son mémoire de façon audionumérique, comme dans un fichier MP3.

Une « pression » accompagne ce premier pas vers la reconnaissance du savoir-faire innu. D’ailleurs, cette procédure pourrait devenir une référence pour le futur.

« À partir de ce que je crée, l’université va devoir créer des balises de corrections. On entre dans une zone grise », confie Marly Fontaine.

Sa recherche à travers la performance artistique est introspective et personnelle. Elle étudie sa propre oralité, « l’usage performatif de la voix », dans sa guérison face aux violences coloniales. « Je ne m’en rendais pas compte, mais j’utilisais beaucoup la voix dans mes projets de création », raconte celle qui est diplômée d’un baccalauréat en arts.

La tradition orale s’inscrit aussi dans sa méthodologie : elle a priorisé les rencontres sur les écrits. Un chapitre est notamment dédié à Manishan Kapesh, survivante des pensionnats et fondatrice d’un centre de guérison à Uashat mak Mani-utenam.

« C’est la première aînée qui m’a livré son histoire », explique Marly Fontaine avec reconnaissance.

Elle s’intéresse également au symbole de la tresse dans la culture innue, autant dans son côté péjoratif avec la coupe de cheveux des enfants autochtones dans les pensionnats, que dans une lumière positive avec la tresse de foin d’odeur, herbe mythique.

Marly Fontaine veut même poursuivre au doctorat, mais son parcours académique est loin d’être linéaire. Elle a complété son secondaire en huit ans à Uashat et a travaillé comme fromagère entre le baccalauréat et la maîtrise.

Lorsqu’elle se rappelle que les Autochtones perdaient leur statut en allant à l’université au Canada jusqu’en 1961, l’injustice du passé la motive à prouver que les Innus réussissent à l’université, malgré les obstacles.

« L’université c’est un carré. Ils essaient d’arrondir leurs parois pour essayer de devenir plus un cercle, dit-elle. Qu’on m’ait donné le droit [de faire un dépôt oral], ça m’a rempli d’une grande fierté ».