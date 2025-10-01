Un top 5 provincial pour les cyclistes de Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:00 PM - 1 octobre 2025
Temps de lecture :

L'équipe Mon Vélo/Débosselage D'Auteuil s'est démarquée sur les circuits provinciaux, contribuant au rayonnement du vélo de montagne nord-côtier. Photo courtoisie

Les classements cumulatifs 2025 de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) confirment la place de choix occupée par l’équipe Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil de Baie-Comeau sur la scène provinciale de vélo de montagne.

Dans les catégories Espoir (U11 à U15 et Développement 15-18), le club baie-comois occupe le 5 ᵉ rang du classement général.

Du côté des catégories Performance (cadets, juniors, maîtres et élites), l’équipe Mon Vélo/Débosselage D’Auteuil termine au 3 ᵉ rang provincial, selon le cumul des points obtenus après les cinq courses XCO de la saison.

Ces résultats témoignent à la fois des performances individuelles et de la cohésion d’équipe qui caractérise le club. « L’encouragement mutuel sur les parcours contribue largement à ces succès », exprime Dominic Martin, responsable aux communications du Club. 

À l’échelle régionale, la Côte-Nord, représentée exclusivement par des athlètes du club Mon Vélo, s’est distinguée lors des Jeux du Québec de Trois-Rivières en remportant la bannière de l’esprit sportif.

Il s’agit d’un second honneur consécutif, après celui obtenu à Rimouski en 2023.

La région a également pris le 4 ᵉ rang du classement en vélo de montagne aux Jeux du Québec 2025, confirmant la progression de ses jeunes athlètes et de son encadrement.

