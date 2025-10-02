CHRONIQUE LHJMQ | L’attaque du Drakkar devra faire mieux

Ce n’est pas le début de saison qu’espérait le Drakkar, mais le club de Baie-Comeau est bon dernier après deux semaines d’activités dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ).

Un mauvais départ qui rappelle à quel point l’attaque fait gagner des parties en début d’année dans le hockey junior québécois.

Les nombreux départs des derniers mois sont majeurs et leurs impacts bien réels: Matyas Melovsky (26 buts), Justin Poirier (43), Raoul Boilard (12), Jules Boilard (16), Anthony Lavoie (7) ont totalisé 44,1% de la force de frappe offensive du Drakkar l’an dernier.

Pas surprenant que les sept petits buts marqués à Rimouski (5) et à Gatineau (2) aient mené l’équipe à quatre défaites d’affilée, la seule formation sans victoire depuis le début de la saison dans le circuit Cecchini.

Il s’agit de tout un contraste avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, qui a fait scintiller la lumière rouge des buts à 25 reprises den autant de sorties, sans Justin Carbonneau, Spencer Gill et Bill Zonnon!

Avant le coup d’envoi du calendrier régulier, j’avais parlé des attentes de la prochaine saison avec l’entraîneur-chef du Drakkar, Jean-François Grégoire.

Le pilote d’expérience avait tenté de diminuer les attentes, convenant du bout des lèvres que l’attaque ne serait pas la marque de commerce de l’équipe cette année. Grégoire voyait toujours la prochaine saison de façon «positive».

«On a quand même des joueurs qui sont avec nous depuis deux ou trois ans et ils sont capables d’en prendre plus, me disait-il. On a une brigade défensive qui joue de façon pesante, avec de l’expérience, et on a un bon gardien de but. Notre philosophie est défensive et notre force sera là.»

Jean-François Grégoire souhaitait profiter des trois programmes doubles du début de saison — Baie-Comeau jouera à nouveau deux matchs en deux soirs contre la même formation, samedi et dimanche, à Terre-Neuve — et ce sera intéressant de voir dans quelle position reviendra le Drakkar pour sa rentrée locale, vendredi prochain.

Terminons cette chronique en parlant du prochain match des espoirs qui aura lieu le 21 octobre prochain, du côté de Sherbrooke. Plusieurs recruteurs de la Ligue nationale de hockey, dont le tout nouveau recruteur-chef des Golden Knights de Vegas, Raphaël Pouliot, saluent l’ajout de cette nouvelle partie des espoirs pour mettre les meilleurs joueurs d’ici dans la vitrine.

Je sais que les dirigeants du circuit Cecchini se creusent les méninges pour trouver des solutions afin de renverser la tendance des dernières années, celle qui consiste à voir de moins en moins de Québécois dans les grands rendez-vous de la LNH: repêchages, matchs des étoiles, Coupes du monde et autres.

Souhaitons que cette nouvelle partie réunissant les meilleurs joueurs admissibles au repêchage permettra à certains de gagner des points.

Négligée depuis toujours, la LHJMQ mérite un meilleur sort.