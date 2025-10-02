Jusqu’à 140 logements dans l’ancienne école Jean-Paul II

Un nouveau projet immobilier verra le jour dans l’ancienne école Jean-Paul II. Le projet prévoit 36 logements avec une possibilité d’ajout de 140 autres unités.

C’est Quartz Immobilier le promoteur derrière cette rénovation majeure, qui sera pilotée par l’entreprise Cevico.

Les représentants des entreprises, Jean-Denis Carriet et Alex Tremblay, en ont fait la présentation devant les médias le 1er octobre.

Ces deux entreprises sont complémentaires et possèdent des structures semblables.

Il y aura bien sûr beaucoup d’amour à donner à cet édifice, sur l’avenue de Ramezay, dont la vente devrait se conclure dans les prochains jours avec le propriétaire actuel.

Les entrepreneurs prévoient un coût total de 10,5 M$ pour la rénovation complète de l’école pour en faire des logements.

« La phase 1, c’est la rénovation de 36 logements dans le bâtiment. […] On parle d’une transformation, d’une valorisation de ce patrimoine. Ensuite, on voudrait construire autour de l’école, sur ce grand terrain, 140 logements supplémentaires », mentionne Alex Tremblay de Cevico.

Ce dernier parle de commencer la construction dès janvier 2026 pour une livraison à l’été de la première phase.

« Rien ne nous laisse croire que le projet ne se réalisera pas », dit-il.

Les deux représentants précisent avoir prévu la possibilité de devoir enlever de l’amiante en faisant les travaux de rénovation.

À même la structure du bâtiment, il y aura des 3 et demi, des 4 et demi ainsi que des 5 et demi. Les loyers pourraient commencer à 900 $ pour se rendre jusqu’à 1 800 $ pour les plus grosses unités.

Répondre à un besoin

Les gens de Cevico, basés à Saguenay, travaillent aussi sur le projet de condos haut de gamme McCormick en partenariat avec des gens d’affaires de Baie-Comeau.

« On veut mettre de l’avant les besoins des communautés. […] On a visité Baie-Comeau dans les derniers mois et l’école, qui n’a pas été rénovée et qui n’a pas eu de deuxième vie, ça nous a touchés », indique Jean-Denis Carrier de Cevico.

La Ville informe que le bâtiment date de 1959 et l’école a fermé ses portes en 2016.

« Ça prend des logements. Ça nous prend des constructions rapidement », déclare le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens.

Ce dernier ne cache pas sa joie face à ce projet, mais précise que des discussions sont en cours avec douze autres promoteurs.

« On espère qu’il pourra y avoir des annonces dans les prochains mois », lance-t-il.