La nouvelle administration du CISSS de la Côte-Nord présente ses grandes priorités 

Plusieurs projets pilotes de télémédecine et de réalité augmentée sont en cours d’essai pour améliorer la performance, et ainsi, éviter des déplacements aux patients de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord.

La création de Santé Québec a occasionné un remaniement au sein du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord. Il se nomme maintenant le conseil d’administration d’établissement (CAÉ).

Son rôle est de nature purement consultatif : il peut énoncer des conseils, donner des avis et exprimer des recommandations au président-directeur général en place. Johann Lucas a présidé le premier CAÉ mercredi soir, avec le nouveau PDG Jean-François Miron. Le nouveau conseil comprend maintenant 18 membres. Plusieurs nominations ont eu lieu, notamment l’ajout d’élus qui ont maintenant un siège sur le conseil d’administration d’établissement.

Les quatre priorités sont claires pour le PDG Jean-François Miron, nommé il y a seulement quelques mois au sein de l’établissement. Il s’agit des soins de première ligne, de la rétention de son personnel, de la performance et des infrastructures.

« Ma job, c’est de préparer les 10 à 15 prochaines années pour la Côte-Nord, en termes de soin. C’est clair qu’en haut de mes priorités, ça va être les soins à domicile, que ce soit pour le vieillissement de la population, les cas complexes ou les enfants en difficulté », a affirmé le nouveau PDG.

Jean-François Miron a souligné également la baisse de la présence de la main-d’œuvre indépendante au cours de l’année, dont le taux est passé de 17,5 % à 10 %.

La prochaine séance publique du conseil d’administration d’établissement se tiendra le 26 novembre, à Baie-Comeau.