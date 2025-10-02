Entente entre la Ville et le Port : quoi faire avec la baie des Anglais ?

Le secteur de la baie des Anglais démontre un potentiel de développement, ce qui amène la Ville de Baie-Comeau et la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau à signer une entente de principe afin de déterminer comment l’utiliser dans le futur.

« Le port est situé dans la baie des Anglais, mais le secteur nord-est de la baie des Anglais n’est pas développé à ce jour et pourrait l’être », indique la présidente-directrice générale de la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau, Karine Otis.

Le Port veut agrandir sa zone industrialo-portuaire, mais ne veut pas le faire sans s’associer avec la Ville.

« En tant que port, on doit se projeter sur du long terme, donc sur 30, 40, 50 ans. Et dans l’objectif d’avoir une collaboration forte entre la Ville et le Port, on a décidé de travailler ensemble », précise Karine Otis.

Elle mentionne que le Port a l’intention de présenter des projets sérieux et que ceux-ci devront être approuvés par la Ville.

« On est vraiment dans quelque chose de longue haleine. […] Aujourd’hui, on décide, en résolution, qu’on se garde plusieurs années pour s’entendre sur de quoi de concret », informe le maire Michel Desbiens.

Selon ce que Karine Otis explique, Baie-Comeau pourra mettre en place un plan de développement, qui sera réalisé conjointement avec le Port et redéposé, par exemple, aux cinq ans.

Cela sera fait après avoir acquis les terres qui sont actuellement publiques.

« La première chose, c’est de demander des réserves des terrains au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. À titre d’exemple, pour le parc Jean-Noël-Tessier, ça avait pris entre 5 et 10 ans », explique le maire.