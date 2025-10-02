Entente entre la Ville et le Port : quoi faire avec la baie des Anglais ?

Par Karianne Nepton-Philippe 9:20 AM - 2 octobre 2025
Temps de lecture :

Le Port de Baie-Comeau pense à son développement à long terme et s'associe avec la Ville pour le faire.  Photo Port de Baie-Comeau

Le secteur de la baie des Anglais démontre un potentiel de développement, ce qui amène la Ville de Baie-Comeau et la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau à signer une entente de principe afin de déterminer comment l’utiliser dans le futur. 

« Le port est situé dans la baie des Anglais, mais le secteur nord-est de la baie des Anglais n’est pas développé à ce jour et pourrait l’être », indique la présidente-directrice générale de la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau, Karine Otis. 

Le Port veut agrandir sa zone industrialo-portuaire, mais ne veut pas le faire sans s’associer avec la Ville. 

« En tant que port, on doit se projeter sur du long terme, donc sur 30, 40, 50 ans. Et dans l’objectif d’avoir une collaboration forte entre la Ville et le Port, on a décidé de travailler ensemble », précise Karine Otis.

Elle mentionne que le Port a l’intention de présenter des projets sérieux et que ceux-ci devront être approuvés par la Ville. 

« On est vraiment dans quelque chose de longue haleine. […] Aujourd’hui, on décide, en résolution, qu’on se garde plusieurs années pour s’entendre sur de quoi de concret », informe le maire Michel Desbiens. 

Selon ce que Karine Otis explique, Baie-Comeau pourra mettre en place un plan de développement, qui sera réalisé conjointement avec le Port et redéposé, par exemple, aux cinq ans.

Cela sera fait après avoir acquis les terres qui sont actuellement publiques. 

« La première chose, c’est de demander des réserves des terrains au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. À titre d’exemple, pour le parc Jean-Noël-Tessier, ça avait pris entre 5 et 10 ans », explique le maire. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Des fonctionnaires fédéraux ont eu de l’intérêt pour un projet de GNL au Québec

Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout : Interruption du service  

Jusqu’à 140 logements dans l’ancienne école Jean-Paul II

Lire également

Actualité

Des fonctionnaires fédéraux ont eu de l’intérêt pour un projet de GNL au Québec

Consulter la nouvelle
Actualité

Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout : Interruption du service  

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer