Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout : Interruption du service  

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu’en raison d’une grève des employés non brevetés (syndicat CSN), le service de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sera complètement interrompu les jeudi 2 octobre 2025 et jeudi 9 octobre 2025.

Calendrier des interruptions :

Mercredi 1er octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.

dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées. Jeudi 2 octobre 2025 : interruption complète du service.

interruption complète du service. Vendredi 3 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.

reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout. Mercredi 8 octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.

dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées. Jeudi 9 octobre 2025 : interruption complète du service.

interruption complète du service. Vendredi 10 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.

Informations complémentaires :

Le Centre de réservations téléphoniques sera fermé le jeudi 9 octobre (grève). Il rouvrira le vendredi 10 octobre à 9 h.

Les réservations en ligne restent disponibles pendant toute la période.

La STQ invite la clientèle à prévoir leurs déplacements en conséquence et à consulter le site web de la traverse pour toute mise à jour ou information supplémentaire.