Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout : Interruption du service  

Par Charlotte Vuillemin 8:12 AM - 2 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo Johannie Gaudreault

La Société des traversiers du Québec (STQ) informe sa clientèle qu’en raison d’une grève des employés non brevetés (syndicat CSN), le service de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout sera complètement interrompu les jeudi 2 octobre 2025 et jeudi 9 octobre 2025.

Calendrier des interruptions :

  • Mercredi 1er octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.
  • Jeudi 2 octobre 2025 : interruption complète du service.
  • Vendredi 3 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.
  • Mercredi 8 octobre 2025 : dernière traversée à 17 h 30 de Godbout vers Matane. Toutes les traversées ultérieures prévues sont annulées.
  • Jeudi 9 octobre 2025 : interruption complète du service.
  • Vendredi 10 octobre 2025 : reprise du service selon l’horaire normal avec la traversée de 8 h de Matane vers Godbout.

Informations complémentaires :

  • Le Centre de réservations téléphoniques sera fermé le jeudi 9 octobre (grève). Il rouvrira le vendredi 10 octobre à 9 h.
  • Les réservations en ligne restent disponibles pendant toute la période.

La STQ invite la clientèle à prévoir leurs déplacements en conséquence et à consulter le site web de la traverse pour toute mise à jour ou information supplémentaire.

