Un sommet d’inscriptions inégalé depuis plus de 25 ans au Cégep de Baie-Comeau

Le Cégep de Baie-Comeau a de quoi se réjouir en cette rentrée 2025-2026 : avec 835 inscriptions confirmées au 20 septembre, l’établissement atteint un sommet inégalé depuis plus d’un quart de siècle. Cela représente 69 étudiantes et étudiants de plus que l’an dernier à pareille date, confirmant une tendance de croissance qui s’affirme depuis plusieurs années.

« Ces données nous réjouissent profondément, car elles reflètent la confiance des étudiantes et des étudiants qui choisissent de poursuivre leurs études ici, chez eux, ainsi que celle du tiers de la population étudiante provenant d’autres régions du Québec et de l’international », a exprimé la directrice générale, Manon Couturier.

Selon elle, ces résultats sont également le fruit du travail collectif de l’équipe du Cégep, qui a su faire preuve « d’agilité, d’adaptabilité et de créativité, et les retombées positives de ces efforts sont aujourd’hui bien visibles » dans un contexte marqué par plusieurs défis socioéconomiques.

Des inscriptions au-delà des attentes

Lors de la rentrée d’août, le Cégep avait annoncé avoir reçu 811 admissions à l’enseignement régulier. Les inscriptions confirmées dépassent donc largement les prévisions initiales.

Dans le détail, 573 étudiantes et étudiants ont opté pour un programme technique, tandis que 165 se sont inscrits au secteur préuniversitaire. Les autres inscriptions concernent les cheminements Tremplin DEC et le Cégep virtuel. Fait marquant : les étudiantes et étudiants internationaux représentent désormais 165 personnes, soit 20 % de la population totale.

La formation continue en forte demande

La formation continue confirme aussi son attrait. Quatre attestations d’études collégiales (AEC) sont offertes cette année et attirent un total de 143 personnes inscrites à l’automne 2025, dont 80 nouveaux étudiants. Cette popularité s’explique par la flexibilité des AEC, offertes en ligne et de courte durée, permettant une conciliation plus facile entre études, travail et vie familiale.

Pour la direction, ces chiffres traduisent plus qu’une simple statistique. Ils témoignent de l’importance du Cégep de Baie-Comeau comme moteur éducatif et communautaire dans la région, tout en renforçant son attractivité auprès d’une clientèle diversifiée, locale, nationale et internationale.