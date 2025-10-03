Baie-Comeau : Onil Lévesque veut représenter Sainte-Amélie

La conseillère sortante du quartier Sainte-Amélie à Baie-Comeau, Lysandre St-Pierre, aura un opposant lors de l’élection du 2 novembre. Il s’agit d’Onil Lévesque.

M. Lévesque a été conseiller du quartier Saint-Nom-de-Marie de 2017 à 2021.

Le Baie-Comois de 66 ans est infirmier au CHSLD N.-A.-Labrie et maintenant qu’il ne travaille qu’à temps partiel, il souhaite à nouveau donner de son temps au conseil municipal.

« J’aime les axes de décisions du maire Michel Desbiens avec son équipe. Ce que le conseil a fait, ça me correspond. […] Un conseil, c’est une continuité et ce que je vois, ça me stimule », lance Onil Lévesque.

« Je suis fier d’être à Baie-Comeau. Je veux continuer dans la démarche qui a été entamée, pour rendre la Ville encore plus intéressante », ajoute-t-il.

Pour lui, tout est aligné, c’est le bon moment de se lancer dans la course.

Il mentionne ne pas vouloir « faire de promesses », mais bien d’être à l’écoute des citoyens du quartier afin de déterminer leurs besoins.

Le candidat fait surtout valoir sa capacité à résoudre les problèmes et à travailler en équipe.

« J’ai envie de faire partie de cette équipe », lance-t-il.