Baie-Comeau : une 3e candidate à la mairie

La Baie-Comoise Katia Gauthier Miville ajoute son nom à la liste électorale de Baie-Comeau. Elle convoite le poste de mairesse de la Ville.
Elle s’oppose au maire sortant, Michel Desbiens, et à Mélanie Bernier Savard.
Notons également plusieurs candidatures au niveau des conseillers à Baie-Comeau. Le dépôt des candidatures se termine en ce 3 octobre à 16 h 30.
