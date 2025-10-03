Baie-Comeau : une 3e candidate à la mairie

Par Karianne Nepton-Philippe 10:46 AM - 3 octobre 2025
Temps de lecture :

Katia Gauthier Miville se présente à la mairie de Baie-Comeau. Photo archives

La Baie-Comoise Katia Gauthier Miville ajoute son nom à la liste électorale de Baie-Comeau. Elle convoite le poste de mairesse de la Ville.

Elle s’oppose au maire sortant, Michel Desbiens, et à Mélanie Bernier Savard.

Notons également plusieurs candidatures au niveau des conseillers à Baie-Comeau. Le dépôt des candidatures se termine en ce 3 octobre à 16 h 30.

