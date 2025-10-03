Dernière journée des candidatures : une lutte à trois à la mairie de Pointe-Lebel

Ils sont maintenant trois en lice pour le poste de maire de la municipalité de Pointe-Lebel, à quelques heures de la fin du dépôt des candidatures.
Lise Arseneault avait inscrit son nom en début de semaine. Deux personnes s’ajoutent aujourd’hui, soit le conseiller Clermond Coll ainsi que René Labrosse.
Une lutte à trois se dessine également dans le district Murray. Au moment d’écrire ces lignes, seuls les districts Langlois et Dufour n’ont qu’une candidature.
Rappelons que le dépôt des candidatures se termine en ce 3 octobre à 16 h 30.
