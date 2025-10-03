Dernière journée des candidatures : une lutte à trois à la mairie de Pointe-Lebel

Par Karianne Nepton-Philippe 11:15 AM - 3 octobre 2025
Temps de lecture :

Photo iStock

Ils sont maintenant trois en lice pour le poste de maire de la municipalité de Pointe-Lebel, à quelques heures de la fin du dépôt des candidatures.

Lise Arseneault avait inscrit son nom en début de semaine. Deux personnes s’ajoutent aujourd’hui, soit le conseiller Clermond Coll ainsi que René Labrosse.

Une lutte à trois se dessine également dans le district Murray. Au moment d’écrire ces lignes, seuls les districts Langlois et Dufour n’ont qu’une candidature.

Rappelons que le dépôt des candidatures se termine en ce 3 octobre à 16 h 30.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Baie-Comeau : une 3e candidate à la mairie

Baie-Comeau : Onil Lévesque veut représenter Sainte-Amélie

Voies de faits graves à Pointe-Lebel : un homme arrêté

Lire également

Actualité

Baie-Comeau : une 3e candidate à la mairie

Consulter la nouvelle

Baie-Comeau : Onil Lévesque veut représenter Sainte-Amélie

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer