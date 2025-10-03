Municipales 2025 : voici le portrait des candidatures dans la Manicouagan

Par Karianne Nepton-Philippe 4:38 PM - 3 octobre 2025
Les bureaux sont fermés, le dépôt des candidatures est terminé pour les élections municipales du 2 novembre. On fait un tour d’horizon des candidatures dans la Manicouagan. 

Tout d’abord, c’est une lutte à trois qui se joue à la mairie de Baie-Comeau. Les candidats : Michel Desbiens, Mélanie Bernier Savard et Katia Gauthier Miville. 

Toujours à Baie-Comeau, tous les quartiers comptent plus d’un candidat, sauf pour Mgr-Bélanger où Joannie Lajeunesse n’a pas d’opposition. Le quartier Trudel est à surveiller avec ses quatre candidatures. 

Des luttes à surveiller dans les autres municipalités

Du côté de Ragueneau maintenant, trois personnes lèvent la main pour le poste de maire. Il s’agit de Steve Berthiaume, Jean-Charles Girard et Jean-Denis St-Gelais. Romain Bergeron a retiré sa candidature. 

On surveille le district 4 (de la Rivière-aux-Rosiers) où quatre personnes s’affrontent. 

Ensuite, Pointe-Lebel compte aussi trois noms en lice pour le poste de maire de la municipalité. Lise Arseneault, le conseiller Clermond Coll et René Labrosse ont tous le même objectif. À Pointe-Lebel, un quartier propose une lutte à trois, le district 2 (Murray).

À Baie-Trinité, le maire sortant Étienne Baillargeon a une opposition, soit Yves Tremblay.

Pas d’opposition

Certains maires qui se sont représentés dans leur municipalité seront réélus sans opposition. 

Il s’agit de Christian Malouin (Chute-aux-Outardes), Julien Normand (Pointe-aux-Outardes), Victor Hamel (Franquelin) et de Guy Côté (Godbout).

Fait à noter à Pointe-aux-Outardes et Franquelin : tous les candidats comme conseillers n’ont pas d’opposition. 

MRC de Manicouagan

Finalement, deux hommes convoitent le poste de préfet de la MRC de Manicouagan. Il y aura donc un choix à faire pour les électeurs entre Guillaume Tremblay et Gilles Babin. 

Pour un portrait détaillé de l’ensemble des candidatures de la Manicouagan, ne manquez pas l’édition du Manic du 8 octobre. 

