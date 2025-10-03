Un nouveau CPE plein air de 78 places à Baie-Comeau

La première pelletée de terre symbolique a marqué le 3 octobre, le lancement d’un projet majeur pour les familles de Baie-Comeau : un nouveau CPE à vocation plein air de 78 places sur l’Avenue des Hémérocalles.

L’événement s’est déroulé en présence de la ministre de la Famille et ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, du député de René-Lévesque, Yves Montigny, ainsi que de plusieurs partenaires municipaux et communautaires.

Ce projet, attendu depuis 2020, représente un investissement total de 5,7 M$, dont 5,3 M$ proviennent du gouvernement du Québec. Il s’agit du premier CPE préfabriqué de la Côte-Nord, une formule qui permet d’accélérer la construction tout en maintenant les standards de qualité.

« Les installations préfabriquées pour nos CPE sont un levier supplémentaire qui permet d’offrir plus rapidement des places subventionnées à nos familles », a souligné la ministre Kateri Champagne Jourdain.

Le futur CPE comprendra 78 places, dont 10 pour poupons, et ouvrira ses portes au printemps 2026. Les modules sont actuellement assemblés en usine et seront livrés sur le site au cours des prochains mois.

Pour Annie-Claude Grondin, directrice générale du CPE Les p’tits bécots, ce projet est le fruit d’une mobilisation collective amorcée il y a plusieurs années.

« Au départ, on parlait d’un CPE de 91 places, mais la rareté de main-d’œuvre nous a amenés à revoir l’échelle pour revenir à 78 », explique-t-elle.

Ancré dans un boisé préservé, le nouvel établissement reflétera la mission du CPE, centrée sur l’éducation en nature.

« L’idée, c’est que l’éducation se fasse dehors, en contact direct avec la nature », ajoute Mme Grondin.

Le projet contribuera à répondre à la demande croissante à Baie-Comeau, où plus de 300 parents figurent sur la liste d’attente pour une place subventionnée.