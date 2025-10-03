Voies de faits graves à Pointe-Lebel : un homme arrêté

Une violente agression est survenue dans la nuit de mercredi à jeudi sur la rue Granier à Pointe-Lebel, forçant l’intervention des services d’urgence.

Selon la sergente Laurie Avoine, porte-parole de la Sûreté du Québec, les policiers ont été appelés vers 1 h 30 à la suite d’un signalement pour voies de faits graves. « Un homme se serait introduit dans une résidence et aurait commis des voies de faits graves contre l’un des occupants des lieux avant de quitter », a-t-elle précisé.

La victime, un jeune adulte, a été transportée d’urgence au centre hospitalier. Elle souffre de blessures importantes, mais sa vie ne serait pas en danger. Aucune autre personne présente dans la résidence n’a été blessée lors de l’événement.

Le suspect, un homme dans la vingtaine, a rapidement été localisé et arrêté par les policiers. Il demeure détenu et a été rencontré par les enquêteurs. Il pourrait faire face à des accusations en lien avec cette affaire.

Les enquêteurs de la division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec ont été dépêchés sur place afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’agression.