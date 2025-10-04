La nouvelle offre de Postes Canada est un «pas en arrière», selon le syndicat

Le syndicat représentant les travailleurs de Postes Canada estime que la société d’État tourne «le processus de négociation collective en dérision avec ces dernières offres insultantes».

Dans un communiqué publié vendredi, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) se dit déçu par ces offres qui représentent selon lui un important «pas en arrière».

«Nous avons attendu 45 jours pour recevoir des offres qui sont pires que celles que nous avons rejetées en août», a indiqué Jan Simpson, présidente nationale du STTP.

«Postes Canada savait pertinemment que nous ne pourrions pas accepter ces nouvelles offres, et elle cherche clairement à gagner encore plus de temps. Alors pourquoi s’est‑elle donné la peine de nous présenter ces documents?», a-t-elle ajouté.

Postes Canada a déposé vendredi une offre qui reprenait de nombreuses clauses de ses précédentes «offres finales» de mai, notamment une augmentation salariale composée de 13,59 % sur quatre ans, mais qui supprimait une prime à la signature et ajoutait des dispositions relatives aux suppressions d’emplois prévues.

Ottawa a annoncé la semaine dernière son intention de transformer Postes Canada, notamment en mettant fin à la livraison quotidienne du courrier, en fermant certains bureaux de poste ruraux et en passant de la distribution à domicile à des boîtes postales communautaires.

La société d’État a appuyé cette initiative visant à consolider les finances du service en difficulté financière et a avancé que la dernière offre reflète les changements, ce qui entraînera probablement une réduction des effectifs.

«Les nouvelles offres de Postes Canada respectent les limites de ce que la Société peut se permettre tout en maintenant de bons emplois et des avantages sociaux pour les employés à long terme», a mentionné la porte-parole Lisa Liu vendredi.

Postes Canada prévoit d’offrir des incitatifs au départ volontaire pour contribuer à réduire ou à éviter les licenciements.

Le syndicat, qui compte environ 55 000 membres, a déclenché une grève nationale après l’annonce des changements.

Il a indiqué vendredi qu’il faudrait du temps pour examiner plus de 500 pages de chacune des dernières offres.