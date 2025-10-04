Le Drakkar encaisse une autre défaite

En difficulté loin de ses partisans, le Drakkar subit une autre défaite sur la route.

La troupe de Baie-Comeau encaisse un revers de 6 à 2 contre le Régiment de Terre-Neuve, le 4 octobre.

Terre-Neuve donne le ton

Il n’aura fallu que 35 secondes de jeu pour que Dawson Sharkey ouvre la marque. C’est ainsi que Terre-Neuve donne le ton à la rencontre. Notons que Justin Giguère est devant les buts pour le Drakkar.

L’attaquant du Régiment, Maddex Marmulak en a rajouté une coche moins d’une minute plus tard, doublant l’avance des sens.

Mais Baie-Comeau réplique rapidement. Gleb Semenov réduit l’écart avec son deuxième but de la saison, toujours dans la première moitié du premier tiers. Il est aidé de Louis-Charles Plourde et MattiasGilbert.

La première période se termine avec une égalité (2-2), environ cinq minutes après un but de Louis-Charles Plourde. Le numéro 42 a réussi à loger la rondelle dans le filet, après une belle séquence en territoire adverse, impliquant Gilbert et De Luca.

Avantages sans résultat pour de Drakkar

Alors que Justin Gendron est envoyé au banc des pénalités quelques secondes avant la fin de la première période, le Régiment commence la deuxième en supériorité numérique.

Le Drakkar parvient à écouler avec succès cette pénalité, mais une bagarre éclate peu après entre Samuel Brunet et Tyler Wood. Les deux joueurs ont été expulsés du match.

Le Régiment a finalement profité de deux avantages numériques en fin de deuxième période, pour marquer deux buts.

Terre-Neuve arrive encore une fois à doubler son avance avec les buts de Tyson Goguen à 16:03 et Justin Larose à 19:50. Le deuxième tiers se conclut à 4-2.

Creuser l’écart

L’équipe adverse déstabilise rapidement les Vikings en marquant deux fois en moins de deux minutes après le début de la troisième période. Après cet écart de quatre buts, le Régiment s’est plutôt contenté de faire écouler les minutes sur la glace.

La rencontre s’est donc terminée avec la marque de 6 à 2. Les deux équipes vont se retrouver demain à 14 h 30.