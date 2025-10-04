Un projet du gouvernement permet de nouveaux logements

Par Karianne Nepton-Philippe 10:30 AM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Un projet de création de logements voit le jour sur la rue Bossé à Baie-Comeau. Photo Karianne Nepton-Philippe

Avec le projet de loi 31 du gouvernement du Québec, Baie-Comeau annonce la construction de plusieurs nouveaux logements sur les rues Bossé et Delande. 

De nouveaux logements seront aménagés dans les immeubles aux adresses suivantes, soit le 365, rue Bossé et le 1783 et 1803, rue Delande. 

Le tout sera piloté par un promoteur indépendant, on ne connaît pas encore de qui il s’agit. 

Une résolution a été adoptée au conseil municipal de Baie-Comeau le 29 septembre, car ces projets dérogent de certains règlements de zonage. 

« En raison de la crise du logement, le gouvernement du Québec a mis en place le projet de loi 31, qui permet aux municipalités d’autoriser des projets de création de logements, même si ça déroge de certains aspects dans notre réglementation de zonage », explique le maire Michel Desbiens. 

Par exemple, trois logements seront créés au 365, rue Bossé. L’emplacement possédera un pourcentage d’espace libre commun de 0 %, alors que la réglementation d’urbanisme prévoit pour ce type de bâtiment un pourcentage minimal de 40 %.

Le garage attenant empiétera à 100 % dans la cour arrière du bâtiment, alors que la réglementation demande que cela soit moins de 50 % normalement. 

Ensuite, on mentionne un total de 28 unités de logement aux deux adresses de la rue Delande.  Dans ce cas-ci, il y a dérogation sur le règlement concernant les marges du bâtiment.

La marge de bande du bâtiment projetée est de 22 mètres, alors que le règlement prévoit 10 mètres. Les marges arrières et lattérales seront de 2 mètres, alors que le règlement prévoit 10 mètres.

Ce projet nécessite une consultation publique. « Il s’agit d’une première résolution. La prochaine étape est une consultation publique en octobre et une résolution finale sera proposée au prochain conseil en janvier », informe le maire. 

