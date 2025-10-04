Une étude sur les trois artères commerciales de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 8:19 AM - 4 octobre 2025
Temps de lecture :

Des locaux sont toujours à louer sur Place La Salle à Baie-Comeau.  Photo Bokeh 35

L’étude d’inoccupation commerciale pour l’année 2025 révèle une amélioration à Baie-Comeau, montrant une progression de 6,5 % juste sur Place La Salle comparativement à 2024. Toutefois, les chiffres sont trompeurs, car certains immeubles ne sont plus comptabilisés. 

Cette étude nationale, réalisée par la firme Côté Mercier Service de Données (CMsd), vise trois artères commerciales de Baie-Comeau, soit Place La Salle ainsi que les rues Bossé et Puyjalon.

Sur Place La Salle, de la rue Rupert à l’avenue Talon, le taux d’inoccupation commerciale passe de 6,5 % en 2024 à 0 % en 2025. 

Sur la rue Bossé, on passe de 4,3 % à 0 %. Pour la rue du Puyjalon, le taux était de 3,8 % l’an dernier et il s’élève maintenant à 3,7 %.

« La méthodologie a changé. Entre autres, on a un gros immeuble blanc défraîchi sur Bossé qui a été enlevé de l’inventaire », explique Christian-Pierre Côté, conseiller en recherches et analyses immobilières et associé de la firme CMsd. « Ce qui n’est plus louable est enlevé en 2025 », ajoute-t-il.

Cela signifie que si aucun effort n’est fait, que rien n’est activé pour la location des locaux, l’immeuble devient vacant et ne fait plus partie du calcul d’occupation commerciale. 

« Sur Place La Salle, il y a des endroits à louer, mais pour lesquels on ne semble pas mettre d’effort pour les louer. Ce n’est pas mis en évidence », soutient M. Côté. 

Dans l’étude, on remarque que le taux de vacance des immeubles sur ces trois artères passe de 18,8 % en 2024 à 12,5 % en 2025. « On voit qu’il y a des choses qui bougent un peu. […] Sur ces trois artères, il semble y avoir une dynamique intéressante », déclare Christian-Pierre Côté. 

Ce dernier note qu’il reste quand même un grand travail à faire. « Il y a de l’effort à mettre pour mettre de l’avant la location des locaux. »

Notons que pour l’ensemble de la Côte-Nord, ce sont les seuls endroits qui ont été ciblés. M. Côté fait savoir que Sept-Îles pourrait éventuellement être incluse dans le calcul. Pour l’instant, on se concentre sur Baie-Comeau. 

