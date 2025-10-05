Le Drakkar fait naufrage à Terre-Neuve

À l’occasion de son premier voyage à Saint-Jean-de-Terre-Neuve depuis 2008, on peut dire que le Drakkar s’est échoué sur les côtes de la péninsule d’Avalon. Après l’avoir emporté 6-2 samedi, le Régiment a prolongé la série de parties sans victoire du Drakkar à sept, en vertu d’un gain de 5-2 dimanche après-midi.

Tout comme jeudi dernier à Halifax, quelques mauvaises minutes en deuxième période auront suffit à anéantir les espoirs des nord-côtiers dans cette rencontre. Après une première période intéressante, durant laquelle le Régiment avait pris les devants 1-0, l’équipe locale a enfilé trois autres buts en trois minutes et deux secondes de jeu, vers la mi-match. D’abord, Justin Larose est parvenu à contourner la cage rapidement, saisissant un retour libre tout près du poteau. Puis, Benjamin Veitch joue de chance soixante-dix secondes plus tard, sa passe déviant drôlement sur un joueur Drakkar et déviant dans le haut du filet sans crier gare. Larose a finalement complété la triste séquence, battant Lucas Beckman de vitesse à sa droite.

Même si le Drakkar a été en mesure de produire d’autres choses intéressantes dans le reste du duel, celui-ci semblait bien loin de sa portée avec encore une trentaine de minutes à jouer. La réplique baie-comoise est survenu des mains d’Alexis Michaud, un but marqué en avantage numérique, et de Filip Vlk, son premier but en carrière dans la LHJMQ. Dans la défaite, le gardien partant Beckman a repoussé 37 rondelles.

Larose dominant

La premier capitaine de l’histoire de la formation terre-neuvienne, acquis des Voltigeurs de Drummondville au cours de l’été, a profité de la fin de semaine pour se hisser parmi les meilleurs pointeurs du circuit Cecchini. Après avoir réussi un but et quatre mentions d’aide dans la première rencontre de la fin de semaine, il a récidivé dimanche avec deux buts et deux aides. Cette prestation offensive de neuf points lui vaudra certainement une place sur l’équipe des joueurs de la semaine.

Un voyage parsemé d’embûches

En raison de travaux de rénovation au Centre Sportif Alcoa, le Drakkar devait débuter sa campagne en disputant ses sept premières parties sur les patinoires adverses, à Rimouski, Gatineau, Halifax et Saint-Jean-de-Terre-Neuve. Au point de vue du résultat des courses, force est d’admettre qu’il pourrait difficilement être pire; l’équipe concluant son périple avec aucune victoire, six défaites et une défaite en fusillade. Pour l’équipe, espérons que le renouveau avec les partisans de la Manicouagan sera salutaire.

Le retour à la maison sera toutefois de courte durée, puisque le Drakkar n’y disputera qu’une seule rencontre, contre les Saguenéens, avant de se diriger vers Sherbrooke et Drummondville. C’est à partir de la mi-octobre que les choses commenceront à s’équilibrer graduellement, en raison d’une séquence de huit parties consécutives à Baie-Comeau.

En bref

Jean-François Grégoire a utilisé pour la première fois de la saison une formation à sept défenseurs. Tobias Almstead, Justin Gendron, Zachary Hachey, Zack Miller et Declan Wotton était les joueurs laissés de côté. Contrairement au match de la veille, où il a cédé quatre fois en neuf occasions, le désavantage numérique du Drakkar a blanchi le Régiment sur six opportunités.