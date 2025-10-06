Des petits poissons chez Scoubizoo à Sept-Îles

Il sera possible d’acheter de petits poissons à Sept-Îles. Scoubizoo, boutique offrant de la nourriture, des produits et des jouets pour animaux, ouvrira ses portes à la mi-octobre.

Différentes sortes de petits poissons pour aquarium et une grande variété de Betta seront offerts dans le commerce qui aura pignon sur rue au 897, boulevard Laure.

C’est le seul animal qui sera vendu chez Scoubizoo.

« On s’est fait beaucoup demander pour les poissons. On aura même des accessoires. Ça amène ça comme variété », indique Steeven Jean, copropriétaire de Scoubizoo, avec Mathieu Dumont Vignola.

C’est le côté éthique qui fait que la nouvelle boutique de Sept-Îles ne vendra pas de chats, chiens, reptiles et rongeurs, mais de la nourriture et des jouets pour ces espèces.

« L’approvisionnement est dur, surtout pour les chats. Et on ne veut pas encourager d’usines à chiens. L’argent, ce n’est pas tout », explique M. Jean.

Marché à développer

Steeven Jean souligne qu’il y a un marché à développer avec les boutiques pour animaux, même s’il y a encore une mauvaise réputation dans ce milieu au niveau des prix.

« On va offrir des produits de qualité, mais aussi à très bon marché pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Notre but premier à Sept-Îles, c’est de compétitionner les grandes surfaces. On veut offrir un service personnalisé et que les gens aient plus de choix pour les mêmes gammes de prix », dit-il.

C’est en 2018 que Steeven Jean a fait l’acquisition de Scoubizoo à Baie-Comeau. En 2023, il s’est ajouté Forestville.

L’animalerie de Baie-Comeau vend des animaux et sert de refuge pour les chatons, « mais plus le temps va avancer, plus on va enlever ça. Les animaux, c’est une gestion complexe », mentionne M. Jean.

C’est la passion des animaux et pour l’entrepreneuriat qui l’a amené à se lancer en affaires, lorsqu’il a vu cette occasion de développement.

Son associé, Mathieu Dumont-Vignola, assurera la gestion du commerce à Sept-Îles, où il emménagera.

L’ouverture de Scoubizoo à Sept-Îles est prévue pour le 16 octobre.