La santé des Nord-Côtiers se dégrade

Lors du premier conseil d’administration d’établissement du CISSS de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun a fait la triste constatation que l’état de santé des Nord-Côtiers est pire qu’ailleurs au Québec.

Le Dr Richard Fachehoun est directeur de la Santé publique de la Côte-Nord depuis 2017. C’est lui qui a présenté au conseil d’administration d’établissement de la Côte-Nord, le rapport de l’état de santé de la Côte-Nord.

Dans la région, le taux des naissances vivantes prématurées est de 9,2 %, tandis que la moyenne du Québec est à 7,2 %.

Une autre statistique marquante est la proportion des enfants de maternelle 5 ans ayant un retard dans un des domaines de vulnérabilité. On parle de la santé physique, la maturité de l’enfant, des habiletés de communication, du développement cognitif et des compétences sociales. Pour l’ensemble des cinq domaines, la Côte-Nord affiche un retard supérieur au reste du Québec.

C’est particulièrement notable dans le cas de la maturité affective, avec un taux de retard de 15 % comparativement à 12 % pour le reste de la province. Pour le développement du langage cognitif et langagier, le taux grimpe à 16 % comparativement à 12 % pour le reste du Québec.

Consommation chez les ados

Chez les adolescents de la Côte-Nord, le pourcentage de jeunes ayant consommé drogues et alcool est nettement supérieur que pour le reste de la province. Par exemple, 26,2 % des garçons de la Côte-Nord ont consommé de la drogue au cours des 12 derniers mois, tandis que dans le reste du Québec, il s’agit de 16 %.

Cependant, un point positif existe dans ce rapport : les élèves sont actifs sur la Côte-Nord. Les filles sont plus actives ici qu’ailleurs au Québec avec un taux de 28,1 % comparativement à 24,4 %. Les garçons sont dans la moyenne du Québec, avec un 37 %.

Présence accrue du diabète

Sur la Côte-Nord, le diabète est plus présent qu’ailleurs au Québec. Le territoire de la Nation Naskapie détient le pourcentage le plus élevé avec un 26,9 % de sa population qui est diabétique et qui a plus de 20 ans. Le résultat monte à 62 % pour les habitants de plus de 65 ans.

« Le nombre de personnes de 20 ans et plus avec le diabète est passé de 8000 en 2013-2014 à 9200 en 2023-2024. La problématique est régionale. Il faut analyser avec prudence les données pour les petites municipalités ou communautés. Étant donné la faible population, une petite variation peut faire varier le taux significativement », précise Dr Richard Fachehoun.