Le coroner fait 18 recommandations pour mieux protéger la vie des signaleurs routiers

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 10:31 AM - 6 octobre 2025
Temps de lecture :

Une enseigne du Bureau du coroner, photographiée le 15 mai 2025, à Montréal. LA PRESSE CANADIENNE/Christopher Katsarov

Le coroner Arnaud Samson formule 18 recommandations pour mieux protéger la vie des signaleurs routiers, à la suite du décès de l’un d’eux, heurté par un camion lourd.

Entre autres, il recommande de voir à remplacer les signaleurs routiers par des moyens technologiques, comme des feux de circulation temporaires.

De même, il recommande d’interdire le recours à un signaleur routier dans les zones où la vitesse permise est supérieure à 50 km/h.

Aussi, il recommande d’interdire le cumul des fonctions de signaleur routier et de signaleur de chantier.

Le signaleur de 60 ans qui faisait l’objet de l’enquête du docteur Samson agissait justement à titre de signaleur routier et de signaleur de chantier, à Québec, le 6 juillet 2024. Il dirigeait la circulation sur la route lorsqu’il a été heurté par un camion lourd.

Le coroner recommande également aux municipalités de recourir à une présence policière ou à l’utilisation de radars photo dans les zones où un signaleur routier est en fonction, «afin d’assurer un niveau de sécurité conforme aux responsabilités qui incombent aux gestionnaires de ces voies publiques».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un symbole fort inauguré à Mani-uteam

Une première compétition boursière à Baie-Comeau

Des petits poissons chez Scoubizoo à Sept-Îles

Lire également

Un symbole fort inauguré à Mani-uteam

Consulter la nouvelle

Une première compétition boursière à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 1 octobre 2025

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours
Se termine le 4 mars 2026

Concours Les Échos de la Manic

Participer