Le coroner fait 18 recommandations pour mieux protéger la vie des signaleurs routiers

Le coroner Arnaud Samson formule 18 recommandations pour mieux protéger la vie des signaleurs routiers, à la suite du décès de l’un d’eux, heurté par un camion lourd.

Entre autres, il recommande de voir à remplacer les signaleurs routiers par des moyens technologiques, comme des feux de circulation temporaires.

De même, il recommande d’interdire le recours à un signaleur routier dans les zones où la vitesse permise est supérieure à 50 km/h.

Aussi, il recommande d’interdire le cumul des fonctions de signaleur routier et de signaleur de chantier.

Le signaleur de 60 ans qui faisait l’objet de l’enquête du docteur Samson agissait justement à titre de signaleur routier et de signaleur de chantier, à Québec, le 6 juillet 2024. Il dirigeait la circulation sur la route lorsqu’il a été heurté par un camion lourd.

Le coroner recommande également aux municipalités de recourir à une présence policière ou à l’utilisation de radars photo dans les zones où un signaleur routier est en fonction, «afin d’assurer un niveau de sécurité conforme aux responsabilités qui incombent aux gestionnaires de ces voies publiques».